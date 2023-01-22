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Weghorst'tan Beşiktaş itirafı: Antrenmanlardan memnun değildim

Manchester United'ın yeni golcüsü Wout Weghorst, Beşiktaş'taki antrenmanlardan memnun olmadığını söyledi.

Weghorst'tan Beşiktaş itirafı: Antrenmanlardan memnun değildim - 1

Beşiktaş'ın eski golcüsü Wout Weghorst, siyah-beyazlı ekipteki memnuniyetsizliğini dile getirdi.

Weghorst'tan Beşiktaş itirafı: Antrenmanlardan memnun değildim - 2

Beşiktaş'tan ayrılıp Manchester United'ın yolunu tutan Hollandalı yıldız golcü, Sky Sports'a verdiği demeçte transfer sürecini anlattı.

Weghorst'tan Beşiktaş itirafı: Antrenmanlardan memnun değildim - 3

Manchester United için menajerinden haber beklediğini ifade eden Weghorst, "Telefon gelmeden önce menajerimle mesajlaşıyordum. Açıkçası Beşiktaş'taki antrenmanlardan memnun değildim ve dürüst olmak gerekirse şikayetçiydim." diye konuştu.

Weghorst'tan Beşiktaş itirafı: Antrenmanlardan memnun değildim - 4

Manchester United formasıyla ilk maçına Crystal Palace karşısında çıkan 30 yaşındaki golcü, Beşiktaş formasıyla 18 resmi maçta görev yaptı ve 9 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.

Weghorst'tan Beşiktaş itirafı: Antrenmanlardan memnun değildim - 5

Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Burnley, sözleşmenin erken feshi nedeniyle Weghorst için Beşiktaş'a 2.8 milyon euro'luk ödeme yapmıştı.

Weghorst'tan Beşiktaş itirafı: Antrenmanlardan memnun değildim - 6

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