Weghorst'un gol sevincine tepki yağmuru: "Midemi bulandırdı"

"MİDEMİ BULANDIRDI"

Eski Hollandalı futbolcu Rafael van der Vaart maçta TV analisti olarak çalışıyordu.

Çok öfkeli olduğu kaydedilen Van der Vaart, "Weghorst'un kutlamasını izlemek midemi bulandırdı. Macaristan'ın oyuncularının aslında maçı bırakıp soyunma odasına gitmeye hakları olduğunu anlaması gerekirdi. Bunun yerine sahada bir toplantı yaptılar ve oyuna devam etmeye karar verdiler. Bu büyük bir saygıyı hak ediyor çünkü o anda hiçbir oyuncu durumun ne olduğunu bilmiyordu. Devam etmeye karar verdiler, Hollanda penaltı kazandı ve sonra Weghorst sanki Dünya Kupası finalinde galibiyet golünü atmış gibi kutlamaya başladı. Bunu kesmesi gerekirdi." diye konuştu.