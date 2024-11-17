Weghorst'un gol sevincine tepki yağmuru: "Midemi bulandırdı"
Hollanda'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan'ı 4-0 mağlup ettiği maçın ardından Wout Weghorst'a tepkiler yağıyor. Macaristan yardımcı antrenörü Adam Szalai'nin hastaneye kaldırılmasının akabinde gol sevincini abartılı bir şekilde yapan futbolcu, ülkesinde eleştiri yağmuruna tutuldu. Hollanda televizyonunda maç yorumculuğu yapan eski futbolcu Rafael van der Vaart, "Weghorst'un kutlamasını izlemek midemi bulandırdı. Sanki Dünya Kupası finalinde galibiyet golünü atmış gibi kutlamaya başladı. Bunu kesmesi gerekirdi." diye konuştu.
UEFA Uluslar Ligi'nin 5. haftasında Hollanda, sahasında Macaristan ile karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 7. dakikasında Macaristan yedek kulübesinde fenalaşan yardımcı antrenör Adam Szalai için sağlık ekipleri devreye girdi ve oyun durdu.