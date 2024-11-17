NTV.COM.TR

Weghorst'un gol sevincine tepki yağmuru: "Midemi bulandırdı"

Hollanda'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan'ı 4-0 mağlup ettiği maçın ardından Wout Weghorst'a tepkiler yağıyor. Macaristan yardımcı antrenörü Adam Szalai'nin hastaneye kaldırılmasının akabinde gol sevincini abartılı bir şekilde yapan futbolcu, ülkesinde eleştiri yağmuruna tutuldu. Hollanda televizyonunda maç yorumculuğu yapan eski futbolcu Rafael van der Vaart, "Weghorst'un kutlamasını izlemek midemi bulandırdı. Sanki Dünya Kupası finalinde galibiyet golünü atmış gibi kutlamaya başladı. Bunu kesmesi gerekirdi." diye konuştu.

Weghorst'un gol sevincine tepki yağmuru: "Midemi bulandırdı" - 1

UEFA Uluslar Ligi'nin 5. haftasında Hollanda, sahasında Macaristan ile karşı karşıya geldi. 

Mücadelenin 7. dakikasında Macaristan yedek kulübesinde fenalaşan yardımcı antrenör Adam Szalai için sağlık ekipleri devreye girdi ve oyun durdu.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Weghorst'un gol sevincine tepki yağmuru: "Midemi bulandırdı" - 2

AMBULANSLA HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Real Madrid, Mainz, Schalke, Hoffenheim ve Basel'de forma giyen eski forvetin etrafına bir sağlık çadırı kuruldu ve doktorlar tarafından durumu stabil hale getirildikten sonra ambulansla Amsterdam Üniversitesi Hastanesi'ne nakledildi.

Weghorst'un gol sevincine tepki yağmuru: "Midemi bulandırdı" - 3

HOLLANDA'DA BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Yaşanan bu olayların ardından Hollanda'nın santrforu Wout Weghorst'un attığı gole sevinmesi Hollanda'da büyük tepki topladı.

Weghorst'un gol sevincine tepki yağmuru: "Midemi bulandırdı" - 4

"MİDEMİ BULANDIRDI"

Eski Hollandalı futbolcu Rafael van der Vaart maçta TV analisti olarak çalışıyordu.

Çok öfkeli olduğu kaydedilen Van der Vaart,  "Weghorst'un kutlamasını izlemek midemi bulandırdı. Macaristan'ın oyuncularının aslında maçı bırakıp soyunma odasına gitmeye hakları olduğunu anlaması gerekirdi. Bunun yerine sahada bir toplantı yaptılar ve oyuna devam etmeye karar verdiler. Bu büyük bir saygıyı hak ediyor çünkü o anda hiçbir oyuncu durumun ne olduğunu bilmiyordu. Devam etmeye karar verdiler, Hollanda penaltı kazandı  ve sonra Weghorst sanki Dünya Kupası finalinde galibiyet golünü atmış gibi kutlamaya başladı. Bunu kesmesi gerekirdi." diye konuştu.

Weghorst'un gol sevincine tepki yağmuru: "Midemi bulandırdı" - 5

"BİLİNÇLİ DEĞİLDİ"

Maçın ardından gol sevincini bilinçli bir şekilde yapmadığını belirten Weghorst, "Geriye dönüp baktığımda daha sakin bir şekilde bunu yapabilirdim ama o anda çok fazla odaklanmıştım ve golden sonra rahatladım. Bilinçli değildi, anlık bir şeydi ama belki de bunu farklı bir şekilde yapmalıydım." ifadelerini kullandı. 

Öte yandan hastaneye kaldırılan Adam Szalai'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DAHA FAZLA GÖSTER