Werder Bremen Bundesliga’ya döndü

Almanya İkinci Futbol Ligi'nde Schalke 04 şampiyon olurken, Werder Bremen ikinci sırada Bundesliga'ya yükseldi.

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 15.05.2022 - 21:19

Werder Bremen Bundesliga’ya döndü - 1

İkinci Ligi’nde ( 2) sezonu 2. sırada tamamlayan Werder Bremen Almanya Birinci Futbol Ligi’ne (Bundesliga) yeniden yükseldi.

Werder Bremen Bundesliga’ya döndü - 2

Werder Bremen sezonun 34. haftasında konuk ettiği Jahn Regensburg'u 10. dakikada Niclas Füllkrug ve 51. dakikada Marvin Ducksch’un attığı gollerle 2-0 yendi.

Werder Bremen Bundesliga’ya döndü - 3

Bu galibiyetle sezonu 63 puanla ikinci sırada tamamlayan Werder Bremen bir yıl aradan sonra yeniden Bundesliga’ya yükseldi.

Werder Bremen Bundesliga’ya döndü - 4

Daha önce Bundesliga’ya çıkmayı garantileyen Schalke 04 de deplasmanda Nürnberg’i 15. dakikada Rodrigo Zalazar ve 88. dakikada Simon Terodde’nin golleriyle 2-1 yendi. Nürberg’in tek golü 86. dakikada Lukas Schleimer’den geldi.

Schalke 04 bu galibiyetle puanını 65’e çıkararak 2021-2022 sezonunda İkinci Futbol Ligi’nde şampiyonluğa ulaştı.

Werder Bremen Bundesliga’ya döndü - 5

Hamburg da Hansa Rostock’u 3-2 yenerek 60 puan ve averajla sezonu 3. sırada tamamladı.

Werder Bremen Bundesliga’ya döndü - 6

Böylelikle Hamburg, Bundesliga’ya yükselmek için Bundesliga’da sezonu 16. sırada tamamlayan Hertha Berlin ile “play out” maçları oynayacak.

Werder Bremen Bundesliga’ya döndü - 7

Bundesliga 2’de ilk iki sırayı alan ekipler doğrudan Bundesliga'ya yükseliyor. Sezonu 3'üncülükle tamamlayan takım ise Bundesliga’yı 16. sırada bitiren ekiple "play-out" maçları oynuyor.

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