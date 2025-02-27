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West Ham United-Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Westham United, Premier Lig'in 27. haftasında sahasında Leicester City ile mücadele edecek. Ligde bu sezon oynadığı 26 maçta sadece 8 galibiyet alan West Ham United, Leicester City'i sahasında yenerek galibiyet sayısını dokuza yükseltmek istiyor. Peki, West Ham United-Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

West Ham United-Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

İngiltere Premier Lig'in bu akşam West Ham United taraftarı önünde Leicester City'i ağırlayacak. Peki, West Ham United-Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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West Ham United-Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

WEST HAM UNİTED-LEİCESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

West Ham United, Londra Olimpiyat Stadyumu'nda Leicester City ile 27 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te karşı karşıya gelecek.

Mücadele beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

West Ham United-Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MAÇLAR

İki takım arasında oynanan son 22 karşılaşmada, West Ham United 7 galibiyet alırken, Leicester City 10 galibiyet elde etti ve 5 maç beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda West Ham 36, Leicester City ise 37 gol kaydetti. ​

West Ham United-Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

OYNANAN SON MAÇI LEİCESTER CİTY KAZANDI

En son 3 Aralık 2024 tarihinde King Power Stadyumu'nda oynanan maçta, Leicester City, West Ham United'ı 3-1 mağlup etti. Bu maç, Ruud van Nistelrooy'un Leicester City teknik direktörü olarak ilk karşılaşmasıydı.

Her iki takım da ligde zor bir dönemden geçiyor. West Ham United, son beş maçında sadece bir galibiyet alırken, Leicester City de benzer bir performans sergiledi.

Bu akşamki maç, her iki takım için de moral ve puan açısından büyük önem taşıyor.

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