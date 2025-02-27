West Ham United-Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

OYNANAN SON MAÇI LEİCESTER CİTY KAZANDI

En son 3 Aralık 2024 tarihinde King Power Stadyumu'nda oynanan maçta, Leicester City, West Ham United'ı 3-1 mağlup etti. Bu maç, Ruud van Nistelrooy'un Leicester City teknik direktörü olarak ilk karşılaşmasıydı.



Her iki takım da ligde zor bir dönemden geçiyor. West Ham United, son beş maçında sadece bir galibiyet alırken, Leicester City de benzer bir performans sergiledi.



Bu akşamki maç, her iki takım için de moral ve puan açısından büyük önem taşıyor.