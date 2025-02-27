West Ham United-Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Westham United, Premier Lig'in 27. haftasında sahasında Leicester City ile mücadele edecek. Ligde bu sezon oynadığı 26 maçta sadece 8 galibiyet alan West Ham United, Leicester City'i sahasında yenerek galibiyet sayısını dokuza yükseltmek istiyor. Peki, West Ham United-Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in bu akşam West Ham United taraftarı önünde Leicester City'i ağırlayacak. Peki, West Ham United-Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?