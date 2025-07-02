Wimbledon ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Wimbledon Zeynep Sönmez ikinci tur maçı hangi gün?

WİMBLEDON ÖDÜLÜ

Wimbledon'ın toplam para ödülü geçen yıla göre yüzde 7 oranında arttı. Toplam para ödülü 53,5 milyon sterlinle (yaklaşık 3 milyar lira) organizasyon tarihinin en yüksek seviyesine çıkartıldı.



Çim kortta gerçekleştirilecek turnuvada teklerde şampiyon alacak sporcu 3 milyon sterlin kazanacak.



Teklerde en çok kazananlar:



Erkekler:



Roger Federer (İsviçre) - 8 kez



William Renshaw (Büyük Britanya) - 7



Pete Sampras (ABD) - 7



Novak Djokovic (Sırbistan) - 7



Kadınlar:



Martina Navratilova (ABD) - 9



Helen Wills Moody (ABD) - 8



Steffi Graf (Almanya) - 7



Serena Williams (ABD) - 7



Dorothea Lambert Chambers (İngiltere) - 7