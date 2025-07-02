Wimbledon ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Wimbledon Zeynep Sönmez ikinci tur maçı hangi gün?
Wimbledon Tenis Turnuvası, en eski ve prestijli spor müsabakalarından biridir. Her sene Haziran ayı sonunda başlayan turnuvada 5 ana kategori vardır. Tek erkekler, tek kadınlar, çift erkekler, çift kadınlar ve karışık çiftler kategorilerinden sporcular çim sahaya çıkıyor. 2025 Wimbledon'da temsilcimiz Zeynep Sönmez de büyük başarı elde ederek ikinci turda yarışma şansı yakaladı. Peki, Wimbledon maçları ne zaman, saat kaçta?
4 büyük Grand Slam tenis turnuvasından biri olan Wimbledon, İngiltere başkenti Londra'da düzenleniyor. İlk olarak 1877 yılında hayata geçirilen Wimbledon, All England Lawn Tennis ve Croquet Club tarafından düzenleniyor. 2025 Wimbledon müsabakaları da 30 Haziran günü başladı. İşte, Wimbledon maç takvimi...