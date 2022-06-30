Wimbledon'da Murray-Isner maçında ilginç an

Haberler - ntv.com.tr 30.06.2022 - 11:17
2016'da Dünya 1 numarası olan Andy Murray, Wimbledon 2. turunda John Isner'e kaybetti.
2 kez Wimbledon şampiyonu Murray, 2005'ten bu yana 14 kez katıldığı turnuvada ilk defa 3. turu göremedi.
Maç sırasında ise ilginç bir an yaşandı. 3.setin sonunda John Isner topu havaya doğru fırlattı ve kötü bir atış gerçekleştirdi.
Murray havadaki topa hamle yapacakken dışarı çıkacağını fark edip hamleden vazgeçti. Murray'ın yanındaki top toplayıcı çocuk ise topun yere düşmesini beklemeden müdahalede bulundu.
Teknik olarak topun yere düşmesi gerekiyordu fakat hakem bir müdahalede bulunmadı. Andy Murray üçüncü seti kazandı.