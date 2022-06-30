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Wimbledon'da Murray-Isner maçında ilginç an

2016'da Dünya 1 numarası olan Andy Murray, Wimbledon 2. turunda John Isner'e 4-6, 6-7, 7-6, 4-6 ile mağlup olarak turnuvaya veda etti. Maç esnasında ise ilginç bir olay yaşandı. John Isner'in atışını karşılamak için harekete geçen Murray topun dışarı çıkacağını görünce hamle yapmayı bıraktı fakat top toplayıcı çocuk, tenis topu henüz yere düşmeden müdahalede bulundu.

Haberler - ntv.com.tr 30.06.2022 - 11:17

Wimbledon'da Murray-Isner maçında ilginç an - 1

2016'da Dünya 1 numarası olan Andy Murray, Wimbledon 2. turunda John Isner'e kaybetti.

2 kez Wimbledon şampiyonu Murray, 2005'ten bu yana 14 kez katıldığı turnuvada ilk defa 3. turu göremedi.

Wimbledon'da Murray-Isner maçında ilginç an - 2

Maç sırasında ise ilginç bir an yaşandı. 3.setin sonunda John Isner topu havaya doğru fırlattı ve kötü bir atış gerçekleştirdi. 

Murray havadaki topa hamle yapacakken dışarı çıkacağını fark edip hamleden vazgeçti. Murray'ın yanındaki top toplayıcı çocuk ise topun yere düşmesini beklemeden müdahalede bulundu. 

Wimbledon'da Murray-Isner maçında ilginç an - 3

Teknik olarak topun yere düşmesi gerekiyordu fakat hakem bir müdahalede bulunmadı. Andy Murray üçüncü seti kazandı.

Wimbledon'da Murray-Isner maçında ilginç an - 4
Wimbledon'da Murray-Isner maçında ilginç an - 5
Wimbledon'da Murray-Isner maçında ilginç an - 6
Wimbledon'da Murray-Isner maçında ilginç an - 7

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