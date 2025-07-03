Wimbledon'da tarih yazdı! Zeynep Sönmez kimdir? Tenisçi Zeynep Sönmez nereli, kaç yaşında?
Tenis oyuncusu Zeynep Sönmez, 2025 Wimbledon'da peş peşe başarılara imza atarak 3. tura yükselen ilk Türk kadın oldu. Sönmez, 30 Nisan 2002 tarihinde doğdu ve 6 yaşında tenis oynamaya başladı. Başarılı tenisçi, 2020 yılında FED CUP takımına seçildi. Peki, Zeynep Sönmez aslen nereli?
Zeynep Sönmez, tenisteki başarısı ile adından söz ettirmeye devam ediyor. 6 yaşında başladığı tenis sporunda 8 yaşında ilk turnuvasına çıktı. Billie Jean King Kupası'na Türkiye adına katıldı. Şampiyonluğu ardından WTA sıralamasında ilk 100'e girdi. İşte, Zeynep Sönmez biyografisi...