Wimbledon'da tarih yazdı! Zeynep Sönmez kimdir? Tenisçi Zeynep Sönmez nereli, kaç yaşında?

2024 Roland Garros - Tek kadınlar turnuvasında önelemeleri atlattı ancak kariyerindeki ilk Grand Slam'da ana tabloda kaldı ancak tur maçlarında elendi.



2024 Wimbledon - Tek kadınlar önelemelerine ve aynı sene Amerika Açık - Tek kadınlar önelemelerine katıldı. Brisbane International turnuvasında yer aldı. 2025 yılının ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık'ta da mücadele etti.