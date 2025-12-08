Wolverhampton-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Premier Lig 15. hafta
08.12.2025 15:50
NTV - Haber Merkezi
İngiltere Premier Lig'in 15. haftası Wolverhampton-Manchester United maçı noktalanacak. Premier Lig'de geride kalan 14 maçta 22 puan toplayan Manchester United, 2 puanı bulunan ve son sırada yer alan Wolverhampton'a konuk olacak. Kırmızı Şeytanlar bu akşam kazanmak ve puan sıralamasında yükselmek istiyor. Peki, Wolverhampton-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında deplasmanda Wolverhampton ile kozlarını paylaşacak. Bu sezon ligde istediği gibi performans sergileyemeyen Manchester United, ligin son sırasındaki rakibini yenmek ve 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Wolverhampton-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
WOLVERHAMPTON-MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Wolverhampton-Manchester United maçı, 8 Aralık Pazartesi günü saat 23.00'da başlayacak.
Molineux Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele Bein Sports 3'ten canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Wolverhampton: Johnstone, Mosquera, Toti, Agbadou, Doherty, Andre, Bellegarde, Wolfe, Arias, Hwang, Larsen
Manchester United: Lammens, Mazraoui, De Ligt, Shaw, Diallo, Casemiro, Fernandes, Dorgu, Mbeumo, Cunha, Zirkzee