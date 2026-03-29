Xabi Alonso yuvaya dönüyor, Arda Güler'i de yanında istiyor. Transferi açıkladılar
29.03.2026 08:08
NTV - Haber Merkezi
Bu sezon Premier Lig'de bekleneni veremeyen Liverpool'da teknik direktör değişikliği yaşanması beklenirken, milli futbolcu Arda Güler'in geleceğiyle ilgili de dikkat çeken bir haber gündeme geldi.
İngiltere Premier Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan ve bu sezona flaş transferlerle giren Liverpool'da beklenen performansın gösterilememesinin ardından teknik direktör Arne Slot'un koltuğu sallantıya girmişti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselme başarısı gösteren ancak Premier Lig'de hedeflerinden uzak kalan ekipte teknik direktör Slot ile yolların ayrılacağı iddia edilmişti.
El Nacional'in haberine göre Liverpool, Arne Slot ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör Xabi Alonso ile anlaşmaya varacak.
ARDA GÜLER LİSTEDE
Liverpool ile İspanyol çalıştırıcı arasındaki anlaşmaya iki de transferin ekleneceği öne sürüldü.
Mohamed Salah ile yollarını ayırması beklenen Liverpool'un Real Madrid'den Arda Güler'i listesine aldığı ifade edildi.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Xabi Alonso'nun Real Madrid'de birlikte çalıştığı milli futbolcu için Liverpool'un ikna turlarında olduğu ve yüksek maaşla birlikte ilk 11 garantisi sunduğu aktarıldı.
Ayrıca Alonso'nun Atletico Madrid'de forma giyen 22 yaşındaki savunma oyuncusu Marc Pubill'i de kadrosunda görmek istediği yazıldı.
ARDA GÜLER'İN PERFORMANSI
Bu sezon Real Madrid formasıyla 45 resmi maçta boy gösteren 21 yaşındaki Arda Güler, 4 gol - 13 asistlik bir performans sergiledi.