Yasa dışı bahis operasyonunda 4'ü hakem 36 kişi yakalandı: 3 milyar 700 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar

Öte yandan soruşturmaya konu şirketlere, şirket ve şirket sahiplerinin hesaplarındaki paralara, taşınır ve taşınmaz mallara, operasyonda ele geçirilen 1 milyon 441 bin avro, 630 bin dolar, 5 milyon 183 bin lira, 5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ve soğuk cüzdan kripto varlıklarına el konuldu.