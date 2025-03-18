Yaşın yalnızca bir sayı olduğunu kanıtlıyan yıldızlar: Başarılar, rekorlar ve madalyalarla parlıyorlar
Sporda "40 yaş eşiğini" geride bırakan dünya yıldızları, branşlarında gençlere örnek performanslarıyla zirvede parlamaya devam ediyor. Futbolda rekorları alt üst eden Cristiano Ronaldo, basketbolun kralı LeBron James, efsane kayakçı Lindsey Vonn ile Formula 1'in yaşlı kurtları Lewis Hamilton ve Fernando Alonso, kariyerlerine rekorlar, başarılar, madalyalar, ödüller eklemeyi sürdürüyor.
Spor dünyasında "40 yaş eşiğini" aşmalarına rağmen performanslarından ödün vermeyen dünya yıldızları, kariyerlerine rekorlar, başarılar, madalyalar, ödüller ekleyerek branşlarında parlamaya devam ediyor.
Futbolda Cristiano Ronaldo, basketbolda LeBron James, kayakta Lindsey Vonn, Formula 1'de Lewis Hamilton ve Fernando Alonso, genç rakipleriyle boy ölçüşmeye devam ederek yaşın yalnızca bir sayı olduğunu kanıtlıyor.