Yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor? Birinci transfer sezonu başlangıç ve bitiş tarihi
Takımların yaz transfer ve tescil sezonu bekleyişi sürüyor. 2024-2025 sezonu ara transfer dönemi 13 Ocak - 11 Şubat tarihleri arasında gerçekleşmişti. Takımlar kadrolarını yeni takviyelerle güçlendirmek adına birinci transfer dönemine yoğunlaştı. Öte yandan FIFA transfer yasağı verilen takımları da paylaşıyor. Peki, 2025 yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor ve bitiyor?
Süper Lig, Trendyol 1. Lig, 2. ve 3. ligler için yaz transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihleri kritik önem arz ediyor. Futbolcular da yeni kariyer hedefleri belirmek adına transfer dönemlerine odaklanıyor. İşte, yaz transfer dönemi tarihi...