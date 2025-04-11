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Yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor? Birinci transfer sezonu başlangıç ve bitiş tarihi

Takımların yaz transfer ve tescil sezonu bekleyişi sürüyor. 2024-2025 sezonu ara transfer dönemi 13 Ocak - 11 Şubat tarihleri arasında gerçekleşmişti. Takımlar kadrolarını yeni takviyelerle güçlendirmek adına birinci transfer dönemine yoğunlaştı. Öte yandan FIFA transfer yasağı verilen takımları da paylaşıyor. Peki, 2025 yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor? Birinci transfer sezonu başlangıç ve bitiş tarihi - 1

Süper Lig, Trendyol 1. Lig, 2. ve 3. ligler için yaz transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihleri kritik önem arz ediyor. Futbolcular da yeni kariyer hedefleri belirmek adına transfer dönemlerine odaklanıyor. İşte, yaz transfer dönemi tarihi...

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Yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor? Birinci transfer sezonu başlangıç ve bitiş tarihi - 2

YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR-BİTİYOR?

Liglerin ve takımlar beklediği yaz transfer dönemi bu sene 1 Temmuz 2025'te başlayacak ve 13 Eylül 2025'te son bulacak.

Yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor? Birinci transfer sezonu başlangıç ve bitiş tarihi - 3

FIFA'DAN TRANSFER YASAĞI

Trendyol Süper Lig takımları TÜMOSAN Konyaspor ve Onvo Antalyaspor’a üçer dönem,
Bellona Kayserispor'a borçları ödeyinceye kadar,
Trendyol 1. Lig ekipleri MKE Ankaragücü, Solwie Energy Fatih Karagümrük, Central Hospital Ümraniyespor’a üçer dönem,
Nesine 2. Lig ekibi Altay bir dönem,
Nesine 3. Lig ekibi Bursaspor bir dönem transfer yasağı getirildi.

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