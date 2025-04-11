Yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor? Birinci transfer sezonu başlangıç ve bitiş tarihi

Süper Lig, Trendyol 1. Lig, 2. ve 3. ligler için yaz transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihleri kritik önem arz ediyor. Futbolcular da yeni kariyer hedefleri belirmek adına transfer dönemlerine odaklanıyor. İşte, yaz transfer dönemi tarihi...