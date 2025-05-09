Yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor ve bitiyor? İkinci transfer ve tescil sezonu başlangıç-bitiş tarihi
Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 sezonu transfer ve tescil dönemlerini duyurdu. Kulüplerin kadrolarını güçlendirmek ve yenilemek adına beklediği transfer ve tescil dönemleri haziran ayında başlıyor. Birinci transfer sezonu ne zaman başlıyor?
TFF transfer ve tescil dönemi belli oldu. Futbolcuların yeni kariyer hedefleri ve takımların da yeni bir kadro için merakle beklediği 2025-2026 yılı transfer dönemi 30 Haziran'da başlıyor. Peki, transfer dönemi ne zaman bitiyor?