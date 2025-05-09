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Yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor ve bitiyor? İkinci transfer ve tescil sezonu başlangıç-bitiş tarihi

Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 sezonu transfer ve tescil dönemlerini duyurdu. Kulüplerin kadrolarını güçlendirmek ve yenilemek adına beklediği transfer ve tescil dönemleri haziran ayında başlıyor. Birinci transfer sezonu ne zaman başlıyor?

Yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor ve bitiyor? İkinci transfer ve tescil sezonu başlangıç-bitiş tarihi - 1

TFF transfer ve tescil dönemi belli oldu. Futbolcuların yeni kariyer hedefleri ve takımların da yeni bir kadro için merakle beklediği 2025-2026 yılı transfer dönemi 30 Haziran'da başlıyor. Peki, transfer dönemi ne zaman bitiyor?

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Yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor ve bitiyor? İkinci transfer ve tescil sezonu başlangıç-bitiş tarihi - 2

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TFF takvimine göre birinci transfer ve tescil dönemi 30 Haziran 2025 tarihinde başlıyor ve 12 Eylül 2025 tarihinde de son buluyor.

Yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor ve bitiyor? İkinci transfer ve tescil sezonu başlangıç-bitiş tarihi - 3

İkinci transfer sezonu ise 5 Ocak 2026 tarihinde başlayıp, 10 Şubat 2026 tarihinde bitecek. Takımlar bu süre zarfında kadrolarına yeni takviyeler yapmayı planlıyor.

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