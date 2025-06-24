Yaz transfer dönemi takvimi 2025: Süper Lig transfer dönemi ne zaman başlayacak, başladı mı?
Futbolseverlerin ve kulüplerin heyecanla beklediği 2025 yaz transfer dönemi için geri sayım başladı. Süper Lig’de yeni sezona güçlü bir kadroyla başlamak isteyen takımlar, transfer hazırlıklarına hız verirken taraftarlar da "Transfer dönemi ne zaman başlıyor, başladı mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2025 yaz transfer dönemi takvimi hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen takvime göre, 2025 yaz transfer dönemi için geri sayım başladı. Belirlenen tarih itibarıyla Süper Lig, 1. Lig ve alt liglerdeki kulüpler, resmi olarak transfer işlemlerini gerçekleştirebilecek. Transfer sezonu boyunca kulüpler, kadrolarını güçlendirmek için yoğun bir mesai harcayacak. Peki, Süper Lig transfer dönemi ne zaman başlayacak, başladı mı?