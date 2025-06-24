Yaz transfer dönemi takvimi 2025: Süper Lig transfer dönemi ne zaman başlayacak, başladı mı?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen takvime göre, 2025 yaz transfer dönemi için geri sayım başladı. Belirlenen tarih itibarıyla Süper Lig, 1. Lig ve alt liglerdeki kulüpler, resmi olarak transfer işlemlerini gerçekleştirebilecek. Transfer sezonu boyunca kulüpler, kadrolarını güçlendirmek için yoğun bir mesai harcayacak. Peki, Süper Lig transfer dönemi ne zaman başlayacak, başladı mı?