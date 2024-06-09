Yeni hafta daha sıcak olacak: 35-40 dereceleri göreceğiz!

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Adana, Hatay, Ankara, Çankırı, Ordu, Tokat, Batman, Mardin ve Siirt çevreleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.