Yeni hafta daha sıcak olacak: 35-40 dereceleri göreceğiz!
Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava iki günlük aranın ardından artarak devam edecek! Beş büyük kentte de pazartesi hava daha sıcak olacak. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz için sağanak yağış uyarısında bulundu. Ülke genelinde sıcaklık sert esen poyrazla biraz düştü ancak yeni haftada tekrar artışa geçecek. İşte bugün ve önümüzdeki hafta beklenen hava durumu...