Yeni sezon Süper Lig başlangıç tarihi: 2025-2026 sezonu Trendyol 1. Lig, 2. ve 3. Lig ne zaman başlayacak?
TFF tarafından 2025-2026 yılı Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig, Nesine 3. Lig başlangıç tarihleri duyuruldu. Öte yandan sezonun planlaması ise ilerleyen tarihlerde paylaşılacak. 2025-2026 yılı Süper Lig ne zaman başlıyor?
Futbol severlerin heyecanla takip ettiği 2024-25 yılı Süper Lig maçları 38. haftada 1 Haziran günü sonlanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu taraftarın beklediği yeni sezon başlangıcını duyurdu. İşte, 2025-26 sezonu başlangıç tarihleri...