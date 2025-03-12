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Yeni sezon Süper Lig başlangıç tarihi: 2025-2026 sezonu Trendyol 1. Lig, 2. ve 3. Lig ne zaman başlayacak?

TFF tarafından 2025-2026 yılı Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig, Nesine 3. Lig başlangıç tarihleri duyuruldu. Öte yandan sezonun planlaması ise ilerleyen tarihlerde paylaşılacak. 2025-2026 yılı Süper Lig ne zaman başlıyor?

Yeni sezon Süper Lig başlangıç tarihi: 2025-2026 sezonu Trendyol 1. Lig, 2. ve 3. Lig ne zaman başlayacak? - 1

Futbol severlerin heyecanla takip ettiği 2024-25 yılı Süper Lig maçları 38. haftada 1 Haziran günü sonlanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu taraftarın beklediği yeni sezon başlangıcını duyurdu. İşte, 2025-26 sezonu başlangıç tarihleri...

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Yeni sezon Süper Lig başlangıç tarihi: 2025-2026 sezonu Trendyol 1. Lig, 2. ve 3. Lig ne zaman başlayacak? - 2

2025-2026 LİGLERDE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig yeni sezonu 8, 9, 10, 11 Ağustos 2025 tarihinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Nesine 2. Lig, 30-31 Ağustos 2025 tarihinde mücadelelerle açılışı yapacak.

Nesine 3. Lig de 6-7 Eylül'de sezona başlamış olacak.

Yeni sezon Süper Lig başlangıç tarihi: 2025-2026 sezonu Trendyol 1. Lig, 2. ve 3. Lig ne zaman başlayacak? - 3

Yanı sıra Süper Lig'in 2024-2025 sezonu 1 Haziran günü son bulacak. Trendyol 1. Lig sezonu 38. haftada oynanan maçların ardından 10 Mayıs tarihinde bitecek. Nesine 2. Lig 34. haftada ve 3 Mayıs günkü karşılaşmaların akabinde sezonu kapatacak. 26 Nisan günü 30. hafta maçlarının ardından da Nesine 3. Lig bitecek.

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