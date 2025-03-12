Yeni sezon Süper Lig başlangıç tarihi: 2025-2026 sezonu Trendyol 1. Lig, 2. ve 3. Lig ne zaman başlayacak?

2025-2026 LİGLERDE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig yeni sezonu 8, 9, 10, 11 Ağustos 2025 tarihinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.



Nesine 2. Lig, 30-31 Ağustos 2025 tarihinde mücadelelerle açılışı yapacak.



Nesine 3. Lig de 6-7 Eylül'de sezona başlamış olacak.