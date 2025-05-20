Yenikapı Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, kimler sahne alacak? (Galatasaray kupa töreni programı 2025)
Galatasaray, 25’inci şampiyonluğunu görkemli bir kutlamayla yapmaya hazırlanıyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, üst üste üçüncü kez sezonu zirvede tamamlarken şampiyonluk kupası için tören düzenleyecek. Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarını Göztepe maçı sonrasına bırakacak. İzmir’de oynanacak mücadelenin ardından sarı-kırmızılı kafile İstanbul’a dönecek. Galatasaraylı futbolcular kupa törenine üstü açık otobüsle gelecek. Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasına Yenikapı ev sahipliği yapacak. Peki Galatasaray Yenikapı Şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta? Galatasaray şampiyonluk kutlamasında kim sahne alacak? İşte, Galatasaray şampiyonluk kutlaması programı…
Sezonun sona ermesine iki hafta kala mutlu sona ulaşan Galatasaray’da şampiyonluk kutlaması hazırlıkları başladı. Özellikle Galatasaray’da bu sezon takıma veda edecek oyuncular bulunurken sarı-kırmızılılar, hem coşkulu bir şampiyonluk kutlaması hem de oyunculara unutulmaz bir veda yaşatmak istiyor. Yenikapı Miting Alanı’nda yapılacak organizasyona milyonlarca Galatasaray taraftarının gelmesi bekleniyor. Yenikapı’ya otobüs, metro ve metrobüs aktarması yapılarak gidilebiliyor. Peki Galatasaray Şampiyonluk kutlaması ne zaman? İşte, kutlamaya ilişkin bilgiler…