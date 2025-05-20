Yenikapı Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, kimler sahne alacak? (Galatasaray kupa töreni programı 2025)

Sezonun sona ermesine iki hafta kala mutlu sona ulaşan Galatasaray’da şampiyonluk kutlaması hazırlıkları başladı. Özellikle Galatasaray’da bu sezon takıma veda edecek oyuncular bulunurken sarı-kırmızılılar, hem coşkulu bir şampiyonluk kutlaması hem de oyunculara unutulmaz bir veda yaşatmak istiyor. Yenikapı Miting Alanı’nda yapılacak organizasyona milyonlarca Galatasaray taraftarının gelmesi bekleniyor. Yenikapı’ya otobüs, metro ve metrobüs aktarması yapılarak gidilebiliyor. Peki Galatasaray Şampiyonluk kutlaması ne zaman? İşte, kutlamaya ilişkin bilgiler…