Yenildiler ama yarı finale çıktılar, maç sonu taraftarı çıldırtan hareket
15.04.2026 10:38
Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid, Barcelona'yı eledi. Maç sonu Simeone'nin yaptığı hareket taraftarları kızdırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid yarı finale yükseldi.
Deplasmandaki ilk maçı 2-0 kazanan Atletico Madrid, Metropolitano Stadı'nda Barcelona'yı ağırladı.
Maça hızlı başlayan Barcelona, 4. dakikada Lamine Yamal ve 24. dakikada Ferran Torres ile skoru 2-0 yaptı.
Golün ardından ataklarını sıklaştıran Atletico Madrid, 31. dakikada Ademola Lookman ile farkı 1'e indirdi.
Bu sonuçla Atletico Madrid, ilk maçtaki gol avantajıyla yarı finale çıktı. Maçın 79. dakikasında Barcelona'da Eric Garcia kırmızı kart gördü.
KANLAR İÇİNDE YERDE KALDI
Maçta korkutan sakatlık yaşandı. Barcelona'lı Fermin Lopez'e kaleci Juan Musso'nun kramponu geldi. Kanlar içinde yerde kalan Lopez tedavi sonrası maça devam etti.
Juan Musso, Fermin sakatlığı hakkında: “Kırmızı kart? Şaka mı yapıyorsunuz. Bu beni de üzdü. Boşluğu kapatmak için doğal hareketim ayağımla çarpışmayla sonuçlandı." ifadelerini kullandı.
“HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK"
Mücadele sonunda Barcelona cephesinde hayal kırıklığı vardı.
Maç sonu konuşan Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick şu değerlendirmeyi yaptı:
“Hayal kırıklığına uğradık çünkü takım harikaydı, hatta bir oyuncu eksik olmasına rağmen. Gelecek sezon için çalışmalıyız. İki maçın toplamına bakarsanız yarı finali biz hak etmiştik.”
Atletico Madrid tarafı ise sahada kutlama turu attı.
Teknik direktör Diego Simeone ve öğrencileri, iki organizasyonun kritik virajlarında Barcelona'yı saf dışı bırakarak yoluna devam etmenin sevincini yaşadı.
"GİDİN UYUYUN"
Simeone: “Burada 14 yıldır bulunmama rağmen hâlâ duygusal hissediyorum." açıklamasında bulundu.
Simeone maçın son düdüğüyle birlikte Barcelona taraftarına “Hadi hep birlikte gidin uyuyun." diyerek eliyle uyku işareti yaptı.
Bu hareket Barcelona taraftarını kızdırdı. Taraftarlar Arjantinli teknik direktöre tepki gösterdi.