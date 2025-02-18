"Yere göğe konulamadı, futbolu saç baş yoldurttu!" Spor yazarlarından Galatasaray yorumları

Osman Şenher: "Kırılma-kader maçı"

Galatasaray bütün oynayacağı maçlarda dün gece yaşadığı sıkıntıyı çekecek. Süper Lig’de kolay yenilecek bir rakip yok. Rize ise maç başına Süper Ligin en çok koşan takımı... Zaten 6 maçtır sahasında yenilmiyor.

Buraya gelip, deplasmanda galip gelmek kolay bir iş değil... Hoca da ille “üç stoperle oynayacağım” dememeli. Aynı şekilde Lemina’nın Torreira’nın yanına gelmesi Sara’nın Mertens’in yerine forvet arkasına geçmesi takımı rahatlatıyor. Ama burada Barış Alper, Ahmed Kutucu’nun daha aktif olmaları gerekir.

Bundan sonraki maçlar AZ Alkmaar ve Fenerbahçe derbisi. Bu tempo iki maça da yetmez. Bunu kesin söylüyorum. Takımın geçen seneki hırsı, isteği, arzusu yok. Son 10 dakika her şeyini ortaya koyarak bir maç kazanırsın, iki maç kazanırsın ama devamını getiremezsin... Sonuçta zorlansa da ecel terleri dökse de Galatasaray’ın böyle kritik bir deplasmanda üç puanı alması başarıdır. (MİLLİYET)