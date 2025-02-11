Yeşil saha savaş alanına döndü: 11 oyuncu kırmızı kart gördü, maç tatil edildi
Futbolda şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. Kocaeli’de hakeme bıçakla saldıran 16 yaşındaki gencin ardından U-18 maçında iki takım oyuncuları tekme ve tokatlarla birbirine girdi. Hakem 12. dakikada 11 oyuncuyu ihraç edince maç zorunlu olarak tatil edildi. U-17 maçında ise antrenör hakeme saldırdı.
Kocaeli’de U-18 Ligi 1. Küme C grubunda mücadele eden Dilovası Belediyespor ile Gebze Sultan Orhan Spor, Şehit Nihat Karadaş Stadı’nda karşı karşıya geldi.
14 haftada 6’şar galibiyet ve birer beraberlikle 19’ar puanı bulunan iki takımın karşılaşmasını hakem Muhammet Fatih Güneş yönetti.