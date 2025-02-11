Yeşil saha savaş alanına döndü: 11 oyuncu kırmızı kart gördü, maç tatil edildi

MAÇTA İHRAÇLAR SONUNDA SAHADA YETERLİ OYUNCU KALMADI

Sportmenliğe aykırı hareketten 12. dakikada Dilovası Belediyespor’dan Ömer Aslan, Hakan Munas, Samet Okka, Muhammet Kurt ve Yasin Yıldırım olmak üzere toplam 5, Gebze Sultan Orhan Spor’dan ise Sinan Saat, Ömer Sefa Muyan, Fatih Andırıcı, Furkan Caner Hırçın, Enes Gül ve Abdulsamed Yılmaz olmak üzere toplam 6 sporcu oyundan atıldı.

Sahada en az 14 oyuncu olması gerekirken 11 sporcu kaldı. Kurallar gereği futbol müsabakasının oynanabilmesi için bir takımın en az 7 oyuncusunun sahada olması gerektiğinden maçın hakemi, her iki takımın oyuncu sayısının da asgari oyuncu sayısının altına düştüğü için maçı tatil etti.

Disipline sevk edilen futbolcuların cezası perşembe günü belli olacak. Her iki takım ise hükmen mağlup sayılacak.