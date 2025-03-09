Yeşil sahada görülmemiş olay: Cezalı antrenör, takımını otobüsün üzerinden yönetti
Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Eskişehirspor'un antrenörü Pınar Konca, cezası nedeniyle sahaya giremeyince, takımını otobüsün üzerinden yönetti. Cezayı delen Konca, "Sahayı daha geniş bir açıyla görmek için otobüsün üzerine çıktım." ifadelerini kullandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Eskişehirspor'un antrenörü Pınar Konca, cezası nedeniyle sahaya giremeyince, takımını otobüsün üzerinden yönetti.