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Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'ya Georgina Rodriguez'den yılbaşı hediyesi

Suudi Arabistan'a transfer olacağı iddialarıyla gündemde olan Cristiano Ronaldo'ya Georgina Rodriguez'den yılbaşı hediyesi geldi. Rodriguez servet değerindeki hediyeyi sosyal medyadan yayınladı.

Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'ya Georgina Rodriguez'den yılbaşı hediyesi - 1

Cristiano Ronaldo'ya çocuklarının annesi Georgina Rodriguez'den yılbaşı jesti olarak lüks otomobil hediyesi geldi.


Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'ya Georgina Rodriguez'den yılbaşı hediyesi - 2

Rodriguez, yıldız futbolcuya Rolls Royce Dawn otomobil aldı.


Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'ya Georgina Rodriguez'den yılbaşı hediyesi - 3

Rodriguez, Portekizli yıldıza hediye ettiği lüks otomobili sosyal medya hesaplarından paylaştı.


Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'ya Georgina Rodriguez'den yılbaşı hediyesi - 4

Ronaldo da bu anları ''Hediye için teşekkür ederim aşkım'' ifadeleriyle yayınladı.


Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'ya Georgina Rodriguez'den yılbaşı hediyesi - 5

Lüks otomobil için 300 bin dolar ödeyen Rodriguez, çocuklarına da bir hediye günü ve yemeği organize ederek noel baba eşliğinde hediyelerini dağıttı.

Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'ya Georgina Rodriguez'den yılbaşı hediyesi - 6

Manchester United'la yollarını ayıran Real Madrid'in tesislerinde antrenmana çıkmasıyla İspanya'ya transfer olacağı iddiaları ortaya çıkan Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımıyla anlaşmak üzere olduğu öne sürüldü.

Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'ya Georgina Rodriguez'den yılbaşı hediyesi - 7

Rolls Royce Dawn’ın kaputunun altında twin-turboşarjlı 6.6 litrelik bir V12 motor bulunuyor. Bu ünite araca 563 beygirlik bir güç sağlıyor. Devasa boyutlara ve ağırlığa sahip olmasına rağmen bu araç 0’dan 100’e hızlanmasını 4,3 saniye gibi bir sürede tamamlıyor.

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