Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'ya Georgina Rodriguez'den yılbaşı hediyesi

Rolls Royce Dawn’ın kaputunun altında twin-turboşarjlı 6.6 litrelik bir V12 motor bulunuyor. Bu ünite araca 563 beygirlik bir güç sağlıyor. Devasa boyutlara ve ağırlığa sahip olmasına rağmen bu araç 0’dan 100’e hızlanmasını 4,3 saniye gibi bir sürede tamamlıyor.