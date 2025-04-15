Yıldız futbolcu Fagioli'den yasa dışı bahis itirafı
İtalya'da yasa dışı bahis soruşturmasının odağındaki isim Nicolo Fagioli, "O olaylar yaşandığında 19 yaşındaydım ve kumar bağımlılığı beni tamamen ele geçirmişti. Pişmanım ama hayat bana ikinci bir şans verdi ve ben bu şansı değerlendirmek istiyorum. Zaten gereken tüm cezayı çektim. Artık saygı bekliyorum" ifadelerini kullandı.
İtalya'daki yeni yasa dışı bahis soruşturmasında adı ilk sırada geçen futbolculardan olan ve halihazırda Fiorentina forması giyen Nicolo Fagioli, adalete olan borcunu ödeyerek bu konudaki cezasını 2023 yılında çektiğini ve artık sahaya odaklanmak istediğini söyledi.