Yıldız futbolcu Fagioli'den yasa dışı bahis itirafı

2023 yılında yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle 7 ay sahalardan men cezası alan ancak o dönemki yazışmaları bugünkü soruşturmaya temel oluşturduğu için adı yeniden gündeme gelen Fagioli, Instagram hesabından yaptığı paylaşımında, "Adalet karşısındaki borcumu ödedim. Bir mahkûmiyetle ve tamamen hak edilmiş bir men cezasıyla, sürekli ve haklı aşağılanmalarla, hissettiğim utançla ve bir daha ayağa kalkamayacak olma riskiyle." dedi.

Ciddi şekilde kumar bağımlılığı olduğunu ve bunu etrafındaki herkese ve basına anlattığını dile getiren Fagioli, "Ama şimdi medyanın bu kadar üstüme gelmesi, o karanlık günlerin hayaletlerini yeniden canlandırıyor." ifadesini kullandı.