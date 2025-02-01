Yıldız futbolcu Neymar her şeyin başladığı yerde: "Prens geri döndü!"
Brezilya ekiplerinden Santos, Al-Hilal ile olan sözleşmesini fesheden eski oyuncusu Neymar'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Yıldız futbolcu için görkemli bir tören yapan Santos, sosyal medya hesabından "Prens geri döndü." başlığıyla transferi duyurdu.
Brezilya ekiplerinden Santos, Al-Hilal ile olan sözleşmesini fesheden eski oyuncusu Neymar'ı kadrosuna kattığını resmen duyurdu.
Futbola başladığı yere dönen yıldız futbolcu için görkemli bir tören yapıldı.