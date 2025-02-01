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Yıldız futbolcu Neymar her şeyin başladığı yerde: "Prens geri döndü!"

Brezilya ekiplerinden Santos, Al-Hilal ile olan sözleşmesini fesheden eski oyuncusu Neymar'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Yıldız futbolcu için görkemli bir tören yapan Santos, sosyal medya hesabından "Prens geri döndü." başlığıyla transferi duyurdu.

Yıldız futbolcu Neymar her şeyin başladığı yerde: "Prens geri döndü!" - 1

Brezilya ekiplerinden Santos, Al-Hilal ile olan sözleşmesini fesheden eski oyuncusu Neymar'ı kadrosuna kattığını resmen duyurdu. 

Futbola başladığı yere dönen yıldız futbolcu için görkemli bir tören yapıldı. 

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Yıldız futbolcu Neymar her şeyin başladığı yerde: "Prens geri döndü!" - 2

Santos, sosyal medya hesabından "Prens geri döndü." başlığıyla bir video paylaşarak, Neymar transferini açıkladı. 

Yıldız futbolcu Neymar her şeyin başladığı yerde: "Prens geri döndü!" - 3

32 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, altyapısından yetiştiği Santos'tan 2013 yılında 88 milyon euro bonservis bedeliyle Barcelona'ya transfer olmuştu.

Yıldız futbolcu Neymar her şeyin başladığı yerde: "Prens geri döndü!" - 4

2017 yılında ise İspanyol ekibinden 222 milyon euro karşılığında Paris Saint-Germain'in yolunu tutmuştu. 

Yıldız futbolcu Neymar her şeyin başladığı yerde: "Prens geri döndü!" - 5

Fransız ekibiyle de yollarını ayıran Neymar, 2023 yılında Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına imza atmıştı.

Yıldız futbolcu Neymar her şeyin başladığı yerde: "Prens geri döndü!" - 6

Neymar, Al Hilal kariyerinde 7 maça çıktı çıkarken, 1 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.

Yıldız futbolcu Neymar her şeyin başladığı yerde: "Prens geri döndü!" - 7

Neymar'ın imza töreninden öne çıkan diğer kareler...

Yıldız futbolcu Neymar her şeyin başladığı yerde: "Prens geri döndü!" - 8
Yıldız futbolcu Neymar her şeyin başladığı yerde: "Prens geri döndü!" - 9
Yıldız futbolcu Neymar her şeyin başladığı yerde: "Prens geri döndü!" - 10
Yıldız futbolcu Neymar her şeyin başladığı yerde: "Prens geri döndü!" - 11
Yıldız futbolcu Neymar her şeyin başladığı yerde: "Prens geri döndü!" - 12
Yıldız futbolcu Neymar her şeyin başladığı yerde: "Prens geri döndü!" - 13
Yıldız futbolcu Neymar her şeyin başladığı yerde: "Prens geri döndü!" - 14
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