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LGBT pazubendini takmayı reddeten tek futbolcu oldu: Sam Morsy'nin kulübünden açıklama

Yıldız futbolcu Sam Morsy, Premier Lig'de LGBT pazubendini takmayı reddeten tek futbolcu oldu. Futbolcunun kulübü Ipswich Town'dan yapılan açıklamada, "Herkese saygı duyulduğu bir ortam yaratmaya devam edeceğiz." denildi.

LGBT pazubendini takmayı reddeten tek futbolcu oldu: Sam Morsy'nin kulübünden açıklama - 1

Mısırlı yıldız futbolcu Sam Morsy, İngiltere Premier Lig'de LGBT propagandasına karşı çıkarak pazubendini takmadı.

Morsy, Nottingham Forest’a karşı oynanan maçta LGBT’yi teşvik eden gökkuşağı pazubendini takmayı reddetti.

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LGBT pazubendini takmayı reddeten tek futbolcu oldu: Sam Morsy'nin kulübünden açıklama - 2

İngiliz kulübü Ipswich Town, Mısırlı oyuncunun "Rainbow Laces" kampanyası kapsamındaki pazubendini takmamasının, saygıyla karşılandığını dile getirdi.


LGBT pazubendini takmayı reddeten tek futbolcu oldu: Sam Morsy'nin kulübünden açıklama - 3

Açıklamada, "Ipswich Town, kulüpte herkese karşı hoşgörülü olmakta kararlı. Premier Lig'in 'Rainbow Laces' kampanyasını desteklemekten gurur duyuyoruz. Aynı zamanda kaptanımız Sam Morsy'nin de bu pazubendini inancı gereği takmamasını saygıyla karşılıyoruz. Saha içinde ve dışında herkese saygı duyulduğu ve herkesin değer gördüğü bir ortam yaratmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.


LGBT pazubendini takmayı reddeten tek futbolcu oldu: Sam Morsy'nin kulübünden açıklama - 4

NE OLMUŞTU?

LGBT propagandası amacıyla düzenlenen kampanya kapsamında Premier Lig'in takım kaptanları, geçtiğimiz hafta sonu renkli pazubentle sahaya çıktı.

Ipswich Town'un Mısırlı kaptanı Sam Morsy ise bu pazubendini takmayı kabul etmeyen tek futbolcu oldu.

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