LGBT pazubendini takmayı reddeten tek futbolcu oldu: Sam Morsy'nin kulübünden açıklama

Açıklamada, "Ipswich Town, kulüpte herkese karşı hoşgörülü olmakta kararlı. Premier Lig'in 'Rainbow Laces' kampanyasını desteklemekten gurur duyuyoruz. Aynı zamanda kaptanımız Sam Morsy'nin de bu pazubendini inancı gereği takmamasını saygıyla karşılıyoruz. Saha içinde ve dışında herkese saygı duyulduğu ve herkesin değer gördüğü bir ortam yaratmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.





