LGBT pazubendini takmayı reddeten tek futbolcu oldu: Sam Morsy'nin kulübünden açıklama
Yıldız futbolcu Sam Morsy, Premier Lig'de LGBT pazubendini takmayı reddeten tek futbolcu oldu. Futbolcunun kulübü Ipswich Town'dan yapılan açıklamada, "Herkese saygı duyulduğu bir ortam yaratmaya devam edeceğiz." denildi.
Mısırlı yıldız futbolcu Sam Morsy, İngiltere Premier Lig'de LGBT propagandasına karşı çıkarak pazubendini takmadı.
Morsy, Nottingham Forest’a karşı oynanan maçta LGBT’yi teşvik eden gökkuşağı pazubendini takmayı reddetti.