Yıldız futbolcudan takım arkadaşı hakkında itiraf, "Bize kene gibi yapışıyor"

Akgün, karşısında en zorlandığı rakiplerin sorulması üzerine ise şu ifadeleri kullandı:



"Şampiyonlar Ligi'ndeki büyük takımlar gerçekten zordu. Liverpool, Juventus, Tottenham maçı. Ama antrenmandan da isimler verebilirim. Antrenmanda Torreira bazen bize kene gibi yapışıyor, peşimden koşuyor, hiç bırakmıyor onu söyleyebilirim. Lemina var, Lemina çok kuvvetli. Juventus’ta da Thuram vardı, o da fizikliydi, kuvvetliydi."

Yunus, unutamadığı maçlar hakkında ise "Avrupa kupalarında kesinlikle Tottenham maçı diyebilirim. Galatasaray tarihinde inanılmaz bir performanstı. Çok farklı bir galibiyet olabilirdi, 3-2 bitti ama gerçekten muazzam bir performans vardı sahada. Liverpool maçı diyebilirim, 1-0 kazandık. Mükemmel mücadele ettik. Büyük takımları yenmeyi başardık. Bir de ilk Juventus maçı, Gerçekten Galatasaray tarihinde çok önemli bir yere sahip. Muazzam bir performans sergiledik. Juventus takımına 5 tane gol atmak gerçekten hiç kolay değil. Bunu başardığımız için mutluyuz. Milli takımda ise ilk maçımı ve ilk golümü hiç unutamadım. Maçtan sonra defalarca o golü izledim. İlk golümdü, bunun hayalini çok kuruyordum. Çok güzel duygular yaşadım, takım arkadaşlarımla paylaştım. Benim için çok güzel bir gündü. Bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok gururluyum." dedi.