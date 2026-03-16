Yıldız futbolcudan takım arkadaşı hakkında itiraf, "Bize kene gibi yapışıyor"
16.03.2026 14:28
AA
Galatasaray'ın milli oyuncusu Yunus Akgün, milli takım ve sarı kırmızılı kulüp hakkında açıklamalarda bulundu.
“DÜNYA KUPASI'NA KATILMAYI ÇOK İSTİYORUZ”
Galatasaray'ın milli oyuncusu Yunus Akgün, milli takımın Dünya Kupası için oynayacağı play-off maçlarını kazanarak 24 yıllık özleme son vereceğine inandığını ve ay-yıldızlı ekibin kadrosunun her karşılaşmayı kazanacak güç ve kalitede olduğunu söyledi.
Milli takımın play-off’taki rakiplerini yenerek Dünya Kupası’na katılacağına inandığını belirten Yunus, “Bütün oyuncular Dünya Kupası hayalini kuruyoruz. Bunu başarabilecek güçteyiz, bunu başarabilecek kalitemiz var. Durumun bilincindeyiz. Hiçbir maç kolay değil ama bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. Play-off maçlarına hazırlanıp en iyi şekilde çıkacağız. Kazanacağımızı düşünüyorum. Dünya Kupası'na katılmayı çok istiyoruz.” ifadelerini kullandı.
"DEPLASMAN MAÇI DEZAVANTAJ OLUŞTURMAZ"
Yunus, Romanya’yı İstanbul’da mağlup etmemiz halinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda oynanacak maça ilişkin "Deplasman maçı dezavantaj oluşturmaz. Halkımız her yerde bizi desteklemeye geliyor. Oraya da geleceklerini biliyoruz. Kazanabileceğimize inanıyoruz. Dünya Kupası'na gitmeyi çok istiyoruz. Çok güzel bir ekibiz. Bu duyguyu yıllar sonra tekrar ülkemize yaşatmak istiyoruz. Dünya Kupası'nda yer almak kariyerimde en çok istediğim şeylerden biri. Dünya Kupası'nda milli takım formasıyla olmak, orada o anı yaşamak… İnşallah bunu başarabiliriz. Küçüklüğümden beri bu zirvenin, o anın hayalini kuruyorum. Orada olmayı istiyorum. İnşallah turu geçip milli takımımızı Dünya Kupası’nda gururla temsil ederiz." diye konuştu.
"MİLLİ TAKIM KADROSU OLARAK KAZANAMAYACAĞIMIZ MAÇ YOK"
Akgün, "Milli takım Dünya Kupası’na katılırsa, grupta Avustralya, Paraguay ve ABD ile mücadele edecek. Grubu nasıl değerlendirirsin?” sorusunu, “Dünya Kupası'nda hiç bir maç kolay değil. Hepsi kazanabileceğimiz maçlar. Çok güçlü, kaliteli bir ekibiz. Bizden beklentiler yüksek. Biz de bunun bilincindeyiz. Bizim milli takım kadrosu olarak kazanamayacağımız maç yok. Biz istediğimiz, mücadelemizi verdiğimiz zaman kazanamayacağımız maç yok ama kolay olmayacak. Bunu başarabilecek güçteyiz." diye yanıtladı.
"DÖRDÜNCÜ ŞAMPİYONLUĞUMUZA YÜRÜYORUZ"
Akgün, Okan Buruk yönetiminde Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşacaklarını belirterek, Buruk hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:
“Okan Hoca'nın diyalogları gerçekten çok önemli. Takımda çok önemli, büyük oyuncular var. Bu isimleri yönetmek gerçekten kolay değil, Okan Hoca bunu çok iyi yapıyor. Oyuncularla iletişimi çok iyi. Bir ağabey gibi her zaman konuşuyor. Bize karşı çok ilgili. Biz de gösterdiği her şeyi elimizden geldiğince sahada yapmaya çalışıyoruz. Hocamızla beraber kırılmadık rekor bırakmadık diyebilirim. Şimdi dördüncü şampiyonluğumuza yürüyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle bu sene de onu başaracağız. Çok güzel ortamımız var, bunu hocamız sağladı. Taraftarlarımız, yönetimimiz, oyuncu arkadaşlarım... Gerçekten çok güzel bir aile ortamı var burada. Herkes her gün mutlu geliyor, bu sahaya yansıyor, bu da bizi başarıya götürüyor.”
"TORREİRA BAZEN BİZE KENE GİBİ YAPIŞIYOR”
Akgün, karşısında en zorlandığı rakiplerin sorulması üzerine ise şu ifadeleri kullandı:
"Şampiyonlar Ligi'ndeki büyük takımlar gerçekten zordu. Liverpool, Juventus, Tottenham maçı. Ama antrenmandan da isimler verebilirim. Antrenmanda Torreira bazen bize kene gibi yapışıyor, peşimden koşuyor, hiç bırakmıyor onu söyleyebilirim. Lemina var, Lemina çok kuvvetli. Juventus’ta da Thuram vardı, o da fizikliydi, kuvvetliydi."
Yunus, unutamadığı maçlar hakkında ise "Avrupa kupalarında kesinlikle Tottenham maçı diyebilirim. Galatasaray tarihinde inanılmaz bir performanstı. Çok farklı bir galibiyet olabilirdi, 3-2 bitti ama gerçekten muazzam bir performans vardı sahada. Liverpool maçı diyebilirim, 1-0 kazandık. Mükemmel mücadele ettik. Büyük takımları yenmeyi başardık. Bir de ilk Juventus maçı, Gerçekten Galatasaray tarihinde çok önemli bir yere sahip. Muazzam bir performans sergiledik. Juventus takımına 5 tane gol atmak gerçekten hiç kolay değil. Bunu başardığımız için mutluyuz. Milli takımda ise ilk maçımı ve ilk golümü hiç unutamadım. Maçtan sonra defalarca o golü izledim. İlk golümdü, bunun hayalini çok kuruyordum. Çok güzel duygular yaşadım, takım arkadaşlarımla paylaştım. Benim için çok güzel bir gündü. Bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok gururluyum." dedi.
EN ÜZÜLDÜĞÜ MAÇ
Akgün, kariyerinde en üzüldüğü maçları ise şöyle sıraladı:
“Milli takımda Hollanda maçı. Gerçekten en üzüldüğüm maç. Galatasaray'da ise AZ Alkmaar maçı diyebilirim, Geçen sene Avrupa Kupası'nı alacağımızı düşünüyordum. Çok inanıyorduk, çok güzel maçlar geçirmiştik. Tottenham maçından sonra çok ümitlenmiştik. Çünkü mükemmel performans vermiştik. Hayal kırıklığına uğramıştım. Sakatlarımız, cezalılarımız vardı ama çok büyük hayal kırıklığına uğramıştık.”