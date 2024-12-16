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Yıldız futbolcuların değerleri güncellendi | Neymar 15 milyon euro kaybetti: Ronaldo, Talisca, Merih Demiral...

Suudi Pro League’de forma giyen futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Listede dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, Neymar, Süper Lig'e döneceği iddia edilen Talisca ve milli yıldız Merih Demiral da yer aldı. Transfermarkt'ın verilerine göre yıldız futbolcu Neymar, Ronaldo, Demiral ve Talisca'nın düşüşleri dikkat çekti. Neymar’ın piyasa değeri 15 milyon euro düşüşle 30 milyon euro'dan 15 milyon euro'ya geriledi.

Yıldız futbolcuların değerleri güncellendi | Neymar 15 milyon euro kaybetti: Ronaldo, Talisca, Merih Demiral... - 1

Suudi Arabistan forma giyen yıldızların piyasa değerleri güncellendi. . Güncellemelerde dikkat çeken en önemli detay, piyasa değerlerindeki düşüşler oldu.


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Yıldız futbolcuların değerleri güncellendi | Neymar 15 milyon euro kaybetti: Ronaldo, Talisca, Merih Demiral... - 2

Cristiano Ronaldo, Merih Demiral, Neymar, Talisca ve Ivan Toney gibi isimler de dahil olmak üzere, Arabistan'da oynayan en değerli futbolcuların tamamının değerlerinde düşüş yaşandı.


Yıldız futbolcuların değerleri güncellendi | Neymar 15 milyon euro kaybetti: Ronaldo, Talisca, Merih Demiral... - 3

Güncelleme sonrası Al-Ittihad forması giyen Moussa Diaby, yüzde 36,4’lük bir düşüşle 55 milyon eurodan 35 milyon euro'ya gerilemesine rağmen ligin en değerli oyuncusu unvanını korudu.


Yıldız futbolcuların değerleri güncellendi | Neymar 15 milyon euro kaybetti: Ronaldo, Talisca, Merih Demiral... - 4

Ronaldo’nun piyasa değeri 15 milyon euro'dan 12 milyon euro'ya düşmesine rağmen, 34 yaş üstü oyuncular arasında dünyanın en değerli isimlerinden biri oldu. Ronaldo, 40 yaşına girdiğinde Transfermarkt tarihinin en değerli 40 yaşındaki oyuncusu olabilir.


Yıldız futbolcuların değerleri güncellendi | Neymar 15 milyon euro kaybetti: Ronaldo, Talisca, Merih Demiral... - 5

Son iki yılda 60’tan fazla maçı kaçıran ve bu sezon yalnızca 42 dakika sahada kalan Neymar’ın piyasa değeri 15 milyon euro düşüşle 30 milyon euro'dan 15 milyon euro'ya geriledi. Bu, Neymar’ın 6 Eylül 2010’dan bu yana en düşük piyasa değeri oldu.


Yıldız futbolcuların değerleri güncellendi | Neymar 15 milyon euro kaybetti: Ronaldo, Talisca, Merih Demiral... - 6

Al-Ahli forması giyen milli futbolcu Merih Demiral’ın değeri ise 16 milyon euro'dan 14 milyon euro'dan geriledi. 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli oyuncu, bu sezon 18 maçta forma giyerken 1 asist kaydetti.

Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca’nın değeri ise 1 milyon euro'dan düşüşle 12 milyon euro seviyelerine indi.

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