Yıldız futbolcuların değerleri güncellendi | Neymar 15 milyon euro kaybetti: Ronaldo, Talisca, Merih Demiral...
Suudi Pro League’de forma giyen futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Listede dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, Neymar, Süper Lig'e döneceği iddia edilen Talisca ve milli yıldız Merih Demiral da yer aldı. Transfermarkt'ın verilerine göre yıldız futbolcu Neymar, Ronaldo, Demiral ve Talisca'nın düşüşleri dikkat çekti. Neymar’ın piyasa değeri 15 milyon euro düşüşle 30 milyon euro'dan 15 milyon euro'ya geriledi.
Suudi Arabistan forma giyen yıldızların piyasa değerleri güncellendi. . Güncellemelerde dikkat çeken en önemli detay, piyasa değerlerindeki düşüşler oldu.