Yıldız futbolcuların değerleri güncellendi | Neymar 15 milyon euro kaybetti: Ronaldo, Talisca, Merih Demiral...

Son iki yılda 60’tan fazla maçı kaçıran ve bu sezon yalnızca 42 dakika sahada kalan Neymar’ın piyasa değeri 15 milyon euro düşüşle 30 milyon euro'dan 15 milyon euro'ya geriledi. Bu, Neymar’ın 6 Eylül 2010’dan bu yana en düşük piyasa değeri oldu.





