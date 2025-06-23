Yıldız futbolcuyu görenler tanıyamadı

Michy Batshuayi

Türkiye'de Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen ve kariyerine Frankfurt'ta devam eden Michy Batshuayi, son tarzıyla gündemde.



Türkiye’de oynadığı dönemde renkli ojeleri ve alışılmışın dışındaki giyim tarzıyla dikkat çeken Batshuayi, bu kez başörtüsü taktı.



Altına beyaz şort giyen yıldız futbolcu, başını örtülü şekilde sokakta dolaştığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.