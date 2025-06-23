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Yıldız futbolcuyu görenler tanıyamadı

Yıldız futbolcu Michy Batshuayi, yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşkına çevirdi. İşte ayrıntılar ve sporcuların dikkat çeken stilleri...

Yıldız futbolcuyu görenler tanıyamadı - 1

Michy Batshuayi

Türkiye'de Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen ve kariyerine Frankfurt'ta devam eden Michy Batshuayi, son tarzıyla gündemde.

Türkiye’de oynadığı dönemde renkli ojeleri ve alışılmışın dışındaki giyim tarzıyla dikkat çeken Batshuayi, bu kez başörtüsü taktı.

Altına beyaz şort giyen yıldız futbolcu, başını örtülü şekilde sokakta dolaştığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Yıldız futbolcuyu görenler tanıyamadı - 5

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Yıldız futbolcuyu görenler tanıyamadı - 6

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Yıldız futbolcuyu görenler tanıyamadı - 7

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Yıldız futbolcuyu görenler tanıyamadı - 8

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Yıldız futbolcuyu görenler tanıyamadı - 9

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Yıldız futbolcuyu görenler tanıyamadı - 10

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Yıldız futbolcuyu görenler tanıyamadı - 11

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Yıldız futbolcuyu görenler tanıyamadı - 12

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Yıldız futbolcuyu görenler tanıyamadı - 13

Kevin Kampl

Yıldız futbolcuyu görenler tanıyamadı - 14

Michy Batshuayi

Yıldız futbolcuyu görenler tanıyamadı - 15

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Yıldız futbolcuyu görenler tanıyamadı - 16

Taribo West

Yıldız futbolcuyu görenler tanıyamadı - 17

Abel Xavier

Yıldız futbolcuyu görenler tanıyamadı - 18

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