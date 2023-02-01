Yıldız kaleci Keylor Navas İngiltere yolcusu (1 Şubat transfer haberleri)

NAVAS'IN YENİ ADRESİ İNGİLTERE
Paris Saint-Germain (PSG) forması giyen Kosta Rikalı kaleci Keylor Navas, İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'a transfer oldu. Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'in Navas'ı kiralamak için PSG ile anlaşmaya vardı.
GALASARAY'DAN AZMOUN HAMLESİ
Galatasaray Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen Azmoun'u listesine ekledi. 28 yaşındaki İranlı yıldız için temaslar başladı.
Fanatik'te yer alan habere göre; Yönetim Fenerbahçe ile de adı anılan Azmoun'u ezeli rakibine kaptırmamak için elini çabuk tutma kararı aldı.
AMIR YERİNE ANDREAS GELİYOR
Süper Lig ekibi Konyaspor’da Amir Hadziahmetovic’in Beşiktaş’a imza atması beklenirken yeşil-beyazlı ekibin Olympiakos forması giyen 29 yaşındaki Andreas Bouchalakis ile ilgilendiği belirtildi.
İRAN MİLLİ TAKIM OYUNCUSU SÜPER LİG’E GELİYOR
Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki Kasımpaşa, İran Milli Futbol Takımı'nın 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ali Gholizadeh’i transfer ediyor. Belçika basınından L'Avenir’in haberine göre; Kasımpaşa’nın Ali Gholizadeh ile anlaştığı ve oyuncunun perşembe günü İstanbul’da olacağı aktarıldı.
HULL CITY'DE HEDEF KONRAD DE LA FUENTE
Hull City, Olympiakos forması giyen Konrad de La Fuente’yi satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattığı öğrenildi.