Yıldız kaleci Keylor Navas İngiltere yolcusu (1 Şubat transfer haberleri)

GALASARAY'DAN AZMOUN HAMLESİ



Galatasaray Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen Azmoun'u listesine ekledi. 28 yaşındaki İranlı yıldız için temaslar başladı.



Fanatik'te yer alan habere göre; Yönetim Fenerbahçe ile de adı anılan Azmoun'u ezeli rakibine kaptırmamak için elini çabuk tutma kararı aldı.







