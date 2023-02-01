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Yıldız kaleci Keylor Navas İngiltere yolcusu (1 Şubat transfer haberleri)

Adı Fenerbahçe ile anılan PSG'nin yıldız kalecisi Keylor Navas İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'a gitti. İşte ayrıntılar ve günün öne çıkan diğer transferleri ve iddiaları...

Yıldız kaleci Keylor Navas İngiltere yolcusu (1 Şubat transfer haberleri) - 1

NAVAS'IN YENİ ADRESİ İNGİLTERE

Paris Saint-Germain (PSG) forması giyen Kosta Rikalı kaleci Keylor Navas, İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'a transfer oldu. Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'in Navas'ı kiralamak için PSG ile anlaşmaya vardı.



Yıldız kaleci Keylor Navas İngiltere yolcusu (1 Şubat transfer haberleri) - 2

GALASARAY'DAN AZMOUN HAMLESİ

Galatasaray Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen Azmoun'u listesine ekledi. 28 yaşındaki İranlı yıldız için temaslar başladı.

Fanatik'te yer alan habere göre; Yönetim Fenerbahçe ile de adı anılan Azmoun'u ezeli rakibine kaptırmamak için elini çabuk tutma kararı aldı.



Yıldız kaleci Keylor Navas İngiltere yolcusu (1 Şubat transfer haberleri) - 3

AMIR YERİNE ANDREAS GELİYOR

Süper Lig ekibi Konyaspor’da Amir Hadziahmetovic’in Beşiktaş’a imza atması beklenirken yeşil-beyazlı ekibin Olympiakos forması giyen 29 yaşındaki Andreas Bouchalakis ile ilgilendiği belirtildi.



Yıldız kaleci Keylor Navas İngiltere yolcusu (1 Şubat transfer haberleri) - 4

İRAN MİLLİ TAKIM OYUNCUSU SÜPER LİG’E GELİYOR

Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki Kasımpaşa, İran Milli Futbol Takımı'nın 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ali Gholizadeh’i transfer ediyor. Belçika basınından L'Avenir’in haberine göre; Kasımpaşa’nın Ali Gholizadeh ile anlaştığı ve oyuncunun perşembe günü İstanbul’da olacağı aktarıldı.


Yıldız kaleci Keylor Navas İngiltere yolcusu (1 Şubat transfer haberleri) - 5

HULL CITY'DE HEDEF KONRAD DE LA FUENTE

Hull City, Olympiakos forması giyen Konrad de La Fuente’yi satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattığı öğrenildi.

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