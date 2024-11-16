Yıldız voleybolcu Arina Fedorovtseva yeni hayatını anlattı: Burada size dokunmak istiyorlar!
Bir dönem Türkiye'de de forma giyen şu sıralar kariyerine Çin'in Shanghai Bright Ubest takımında devam eden yıldız voleybolcu Arina Fedorovtseva yeni yaşantısını anlattı. Çin’deki yaşantısından pek memnun olmadığını ifade eden Fedorovtseva, "Çok dikkat çekiyorum. Fotoğraf çektirmek istiyorlar, kelimenin tam anlamıyla burada size dokunmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.
Türkiye'de Fenerbahçe'de şampiyonluklar yaşayan ve sonrasında Çin Ligi'ne transfer olan Arina Fedorovtseva, Rus basınına açıklamalarda bulundu.