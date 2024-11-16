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Yıldız voleybolcu Arina Fedorovtseva yeni hayatını anlattı: Burada size dokunmak istiyorlar!

Bir dönem Türkiye'de de forma giyen şu sıralar kariyerine Çin'in Shanghai Bright Ubest takımında devam eden yıldız voleybolcu Arina Fedorovtseva yeni yaşantısını anlattı. Çin’deki yaşantısından pek memnun olmadığını ifade eden Fedorovtseva, "Çok dikkat çekiyorum. Fotoğraf çektirmek istiyorlar, kelimenin tam anlamıyla burada size dokunmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Yıldız voleybolcu Arina Fedorovtseva yeni hayatını anlattı: Burada size dokunmak istiyorlar! - 1

Türkiye'de Fenerbahçe'de şampiyonluklar yaşayan ve sonrasında Çin Ligi'ne transfer olan Arina Fedorovtseva, Rus basınına açıklamalarda bulundu.


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Yıldız voleybolcu Arina Fedorovtseva yeni hayatını anlattı: Burada size dokunmak istiyorlar! - 2

Fedorovtseva, Çin’deki yaşantısından pek memnun olmadığını aktardı.


Yıldız voleybolcu Arina Fedorovtseva yeni hayatını anlattı: Burada size dokunmak istiyorlar! - 3

Yıldız voleybolcu, "Burada oyuncu olarak değil ama Avrupalı görünümünde biri gördüklerinde daha çok dikkat çekiyorum. Fotoğraf çektirmek istiyorlar, kelimenin tam anlamıyla burada size dokunmak istiyorlar. Bununla karşılaştım." dedi.


Yıldız voleybolcu Arina Fedorovtseva yeni hayatını anlattı: Burada size dokunmak istiyorlar! - 4

20 yaşındaki Rus sporcu sözlerini şöyle sürdürdü: "Turistik yerleri gezmek için şehir merkezinde yürüyüşe çıktım ve yürüyüşümün ilk kilometresinde en az 10 kişi benimle fotoğraf çektirdi. Beni oyuncu olarak tanıdıkları için değil, sadece uzun boylu bir sarışın yürüdüğü için.”


Yıldız voleybolcu Arina Fedorovtseva yeni hayatını anlattı: Burada size dokunmak istiyorlar! - 5

"Rusya'dan daha yüksek seviyede olmadığı kesin. Ama voleybolun daha hızlı olduğunu, savunmanın çok daha iyi olduğunu dolayısıyla hücum etmenin daha zor olduğunu ve rallilerin çok daha uzun sürdüğünü söyleyebilirim."

Yıldız voleybolcu Arina Fedorovtseva yeni hayatını anlattı: Burada size dokunmak istiyorlar! - 6

Topu çok daha hızlı pas atıyorlar ve bu benim gibi oyuncular için çok zor. 1.94 boyundayım, bazen bunu unutuyorlar."

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