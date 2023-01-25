Yılmaz Vural: Kendimizi bir belanın içine soktuk

"YÖNETİM DESTEK OLMA ADINA ÇABA SARF EDİYOR"



Malatya’ya kariyer yapmaya gelmediğinin de altını çizen Vural, “Sizden ricam destek olun, buraya kariyer yapmaya gelmedim yaşım 70 de dayandı ilk kurtaracağım takım olmaz ilk düşüreceğim takım da olmaz. Dolayısıyla kurtulursa buna en çok sevinenlerden biri ben olurum. Kendimi bir borcu ödemiş atfedeceğim. Çok güzel bir camia burası buradan İstanbul’daki işadamlarına sesleniyorum. Bu takımı desteklesinler. Geçmiş yönetime de teşekkür ediyorum ama göründüğü üzere 400 milyon TL’lik bir borcu devralan yeni yönetim var. Allah aşkına 2 maçtır taraftar yönetim istifa diye bağırıyor. Tamam istifa etsin de bu sıkıntı içinde başka bir yönetici burayı alırsa buna akıllı demem. Bu yönetim gelmiş buraya destek olma adına çaba sarf ediyorlar, ben onlar adına üzülüyorum” diye konuştu.









