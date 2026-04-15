Yine aynı yer yine skandal, 90 milyon euroluk futbolcuyu stadyum mikrofonu sakatladı. Akıllara Galatasaray maçı geldi
15.04.2026 10:43
Batuhan Durmuş
Anfield'da oynanan Liverpool-Paris Saint-Germain maçında korkutan bir sakatlık yaşandı. Yaşananlar Galatasaraylı Noa Lang'ı akıllara getirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain yarı finale yükseldi.
Anfield Stadı'nda oynanan karşılaşmada Liverpool, Paris Saint-Germain'i ağırladı.
İlk yarısı golsüz biten maçın 72. ve 90+1. dakikalarında Ousmane Dembele ile 2 gol bulan Paris Saint-Germain maçtan 2-0 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. İki önemli sakatlık maçın önünde geçti.
Liverpool cephesinde birçok kulvarda havlu atan Arne Slot ve ekibi kabusu yaşarken hem elendi hem yıldız futbolcusunu kaybetti.
PSG maçında sağ aşil tendonu kopan Hugo Ekitike'nin 9 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
YİNE ANFİELD YİNE SAKATLIK
Galatasaraylı Noa Lang’dan sonra Liverpool stadında bir skandal daha yaşandı.
Liverpool - PSG maçında Desire Doue, saha kenarındaki mikrofonun üstüne düştü ve mikrofon, Fransız oyuncunun karnına geldi.
Sakatlanan Doue, saha kenarına geldi.
AKILLARA NOA LANG GELDİ
Galatasaray'lı Noa Lang, Anfield'da oynanan Liverpool maçında oldukça talihsiz bir an yaşamış ve oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
Sarı-kırmızılıların hücum oyuncusu, bir pozisyon sonrası reklam panolarına çarpmış ve yerde kalmıştı.
Lang, Liverpool maçında yaşadığı sakatlık anını şöyle anlatmıştı:
"Düşmemek için reklam panosuna tutunmak istedim ama arkasında birçok çit vardı ve oldukça keskinlerdi. Parmağım çit ile reklam panosu arasında kalarak kesildi."
UEFA olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.