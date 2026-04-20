Yine Mourinho yine olay. Ne olduysa 2 dakikada oldu, ligin kaderini Rafa Silva değiştirdi
20.04.2026 08:52
Selim Başeğmezer
Portekiz Ligi'nde oynanan Sporting-Benfica maçının son dakikaları, oldukça konuşulacak bir olayla öne çıktı.
Portekiz Ligi'nin 30. haftasında Sporting ile Benfica karşı karşıya geldi.
Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan taraf, 2-1'lik skorla Benfica oldu.
ÜST ÜSTE PENALTILAR
Sporting, 19. dakikada Luis Suarez'in kullandığı penaltıdan yararlanamadı. Bu olaydan 8 dakika sonra bu kez Benfica penaltı kazandı.
BENFICA ÖNE GEÇTİ
Topun başına geçen Andreas Schjelderup, takımını 1-0 öne geçirdi.
SPORTING EŞİTLİĞİ YAKALADI
İkinci devre büyük bir mücadeleye sahne olurken şampiyonluk umutlarını diri tutmak için galibiyete ihtiyacı olan Sporting, 72. dakikada Hidemasa Morita ile 1-1'lik eşitliği yakaladı.
SON DAKİKALARDA OLAY, BAŞROL RAFA SILVA
Karşılaşmanın 90+1. dakikasında gelişen Sporting atağında savunma arkasına gönderilen topa hareketlenen Nel, kaleciyi de geçerek meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Ancak Sporting futbolcularının sevinci pek uzun sürmedi çünkü müsabakanın yardımcı hakemi, golü geçersiz kılan ofsayt bayrağını havaya kaldırdı.
Müsabaka 1-1'lik eşitlikle devam ederken maçta oyuna sonradan giren Rafa Silva, organize gelişen Benfica atağında ceza sahası içinde topla buluştu ve kontrolünün ardından yaptığı tek vuruşla skoru 2-1'e getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Benfica sahadan 2-1'lik zaferle ayrıldı.
Bu skorun ardından teknik direktörlüğünü Jose Mourinho'nun yaptığı Benfica, 72 puanla 2. sırada yer aldı. Sporting ise 1 maç eksiğiyle 71 puanla 3. basamakta yer buldu. Liderlik koltuğunda ise 79 puanlı Porto bulundu.
MAÇIN ADAMI RAFA SILVA
Karşılaşmada son düdüğün gelmesinin ardından Maçın Oyuncusu ödülü Benfica'ya son dakikada galibiyeti getiren Rafa Silva'ya verildi.
MOURINHO: "BENFICA HARİKAYDI"
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından şöyle konuştu:
"Elbette mutluyum, bence harika bir maçtı. Her zaman söylerim ki maçların harika olması için üç harika takımın olması gerekir. Belki birkaç hatayı kaçırmış olabilirim ama bence hakemlik üst düzeydi. Bence Benfica harika bir maç çıkardı. Stratejik olarak harika oynadık ve Sporting de kendi oyun tarzıyla sahadaydı. Ayrıca stadyum çok güzeldi."
"BAŞKALARININ SONUÇLARINA BAĞLI KALMAYA DEVAM"
"Başkalarının sonuçlarına bağlı kalmaya devam ediyoruz. Casa Pia maçındaki hayal kırıklığım tam olarak o anda sadece kendimize bağlı olma durumunu kaybettiğimiz içindi. Bugün buraya kazanmak ve ikinci olmak için oynamak istedim. Buraya kazanmak için geldik, kazandık. Ancak Sporting'in sonuçlarına hele ki zaten önemli bir avantaja sahip olan FC Porto'nun sonuçlarına bağlı kalmaya devam ediyoruz."