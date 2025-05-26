Yok artık Jasikevicius: Avrupa'da bunu başaran başka kimse yok

Oyunculuk kariyerinde daha önce dört kez kupayı kazanan ancak başantrenör olarak ilk defa kupa sevinci yaşayan Jasikevicius, bununla ilgili soruya "Bu istatistik sizin için, benim için değil. Ben sadece unvan için buradayım. Fenerbahçe'nin bir parçası olduğum için çok minnettarım. Avrupa basketbolunun en iyi genel menajeriyle çalıştığım için gerçekten onur duyuyorum. Artık bir oyuncu olarak kazanamıyorum ama aynı şey. Şampiyon olmak dünyanın en güzel duygusu. İnsanların 'Sarunas kazanacak ama tek soru ne zaman kazanacağı' demesi benim için haksızlıktı. İnsanlar bu kupaya ulaşmanın zorluğunu anlamıyorlar. Bu çok zor bir şey. En önemlisi oyuncular. Oyuncular başarılı olamadığında tüm suçu biz koçlar üstleniyoruz ama tüm bu durum benim için her zaman zordu ve adil değildi." yanıtını verdi.