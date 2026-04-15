Yol ayrımına gelindi, Icardi krizinin perde arkası. Menajeri görüşmeye başladı

Icardi'nin menajeri de 2-3 kulüple görüşme yaptığı da öğrenildi.

Icardi daha önce Galatasaray'ın kendisiyle kontrat yenilemeyeceğini bildirdiğine dair iddiaları yalanlamıştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Icardi, "Kulüpten aranıp kontratımın yenilenmeyeceğinin söylediği iddia edildi. Değil beni, menajerimi bile arayan olmadı.Kimse merak etmesin, sözleşmem bittiğinde buradan başım dik bir şekilde ayrılacağım. Daha erken ayrılırsam da bu sadece benim kararımla olacak, başkasının değil." demişti.

Icardi, 73 golle Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu olmuştu.