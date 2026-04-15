Yol ayrımına gelindi, Icardi krizinin perde arkası. Menajeri görüşmeye başladı
15.04.2026 12:46
NTV - Haber Merkezi
Sezon sonu yaklaşırken son iki maçta yedek kalan ve ilk 11'de başlamayan Icardi'nin akıbeti belli oluyor.
Mauro Icardi, tarihine geçip rekorlar kırdığı Galatasaray'a veda etmeye hazırlanıyor.
Galatasaray yönetimi, lig biter bitmez Okan Buruk'un raporu sonrası harekete geçecek.
Sabah'ın haberine göre; Buruk önderliğindeki sarı-kırmızılılar, Icardi ve Asprilla kararını verdi.
Sözleşmesi haziran ayında bitecek Arjantinli Icardi'ye yeni teklif yapmayan sarı-kırmızılı kulüp, Kolombiyalı Asprilla'nın opsiyonunu kullanmayacak.
KONTRAT İDDİASINA YANIT VERMİŞTİ: "BENİ ARAMADILAR"
Icardi'nin menajeri de 2-3 kulüple görüşme yaptığı da öğrenildi.
Icardi daha önce Galatasaray'ın kendisiyle kontrat yenilemeyeceğini bildirdiğine dair iddiaları yalanlamıştı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Icardi, "Kulüpten aranıp kontratımın yenilenmeyeceğinin söylediği iddia edildi. Değil beni, menajerimi bile arayan olmadı.Kimse merak etmesin, sözleşmem bittiğinde buradan başım dik bir şekilde ayrılacağım. Daha erken ayrılırsam da bu sadece benim kararımla olacak, başkasının değil." demişti.
Icardi, 73 golle Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu olmuştu.
Icardi'nin yanı sıra Güney Amerika'ya dönme isteğini çoğu röportajında dile getiren Uruguaylı Torreira ile sezon sonunda yollar ayrılabilir.
Galatasaray cephesi, iyi bir transfer teklifi gelmesi halinde Kolombiyalı Sanchez'in satışına da sıcak bakıyor.
NELER YAŞANDI?
Son dönemde istediği süreleri alamayan Arjantinli yıldız imaj haklarının ödenmemesi üzerine kulübe ihtarname göndermişti. Icardi, 4 milyon euroluk imaj hakkının ödenmesini talep etmişti. Bunun üzerine Galatasaray'dan açıklama gelmişti.
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, "Icardi'nin olaydan haberi bile yok. Menajerinin işgüzarlığı. 4 milyon euro bizim için bahşiş olur. Bu haberlerle Icardi'yi taraftarların gözünde itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar" demişti.