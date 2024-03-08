"Yolun sonu kupa olsun"(Spor yazarlarından Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı yorumu)

"FENER BÜYÜK OYNADI"

Real Madrid uzak ara lig lideri. İlk iç saha yenilgisini geçen hafta Panathinaikos karşısında almışlardı. Bu maça biraz daha konsantre olup, reaksiyon göstermeleri bekleniyordu. Ama Fenerbahçe Beko öyle kararlı bir başlangıç yaptı ki, son şampiyonu bir an için olsa maçın içine sokmadı. Evinde 90’lı sayılara rahat ulaşan Real Madrid’i ilk yarıda sadece 33 sayıda tutmuştu Fenerbahçe savunması. Ne Campazzo, ne Musa, ne Tavarez oyunun içine giremedi. Calathes önderliğinde hücum organizasyonları ise harika işledi. Hayes-Davis istikrarlı oyununu Real karşısında da sürdürdü. Sertaç, sonrasında da Motley pota altında ciddi hakimiyet kurdu. Tavarez ve Fournier gibi iki pivotu olan ve pota altının kralı konumunda bulunan Real’e karşı ribauntlarda kurulan 45’e 30’luk üstünlük takımın ne kadar istekli ve ne kadar dominant olduğunun da bir göstergesiydi. Son dönemde çok formda olan Biberoviç, yine kenardan gelen Wilbekın ciddi skor katkıları verdi. Böyle bir deplasmanda 30 üçlük kullanıp, bunlarını 22’sini kaçırmak ve buna karşın kazanmak da büyük beceri ister.

Bu kadar kötü bir şut yüzdesine rağmen hücum ribauntlarını kovalamak, geriye iyi koşmak, top kayıplarını sınırlamak galibiyetin anahtarı oldu. Daha çok isteyen, daha çok mücadele eden, daha çok konsantre olan taraf Fenerbahçe Beko’ydu ve Madrid deplasmanında sonuna kadar hak ettiği bir galibiyet aldı hem de tam 6 yıl sonra. Yaklaşan Play-Off öncesi puanın yanı sıra mental olarak da kritik bir eşik atladı bence Sarı-Lacivertliler. Şu ana kadar çıktıkları 14 deplasman maçının 10’unu kaybetmişlerdi. Böylesine büyük bir dış saha galibiyetleri yoktu. Şimdi özgüven kazanımı ve mental olarak güçlenme anlamında da önemli bir iş başardılar. Tebrikler Fenerbahçe Beko...

(Gökhan German - Fanatik)