Young Boys-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? (Şampiyonlar Ligi play-off turu)
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre ekiplerinden Young Boys ile kritik bir mücadeleye çıkacak. İlk maçta fişi çekmek ve tur kapısını aralamak isteyen Galatasaray, Young Boys karşısında deplasmanda kazanıp, taraftarı önünde oynayacağı rövanş maçı öncesinde saha avantajını eline almak istiyor. Peki, Young Boys-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?
Young Boys ve Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında kozlarını paylaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak olan Galatasaray, İsviçre ekibi Young Boys'u eleyerek lig etabına adını yazdırmak istiyor. Kritik mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Young Boys-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?