Young Boys-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? (Şampiyonlar Ligi play-off turu)

GALATASARAY'DA 2 EKSİK

Galatasaray'ın milli yıldızı Kaan Ayhan cezası, Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez ise sakatlığı nedeniyle yarınki müsabakada forma giyemeyecek.



Geçen sezonki Sparta Prag mücadelesinde kırmızı kart görerek 1 maç ceza verilen Kaan Ayhan da yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.



Ligin ilk haftasındaki Hatayspor maçının ardından yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edilen Sanchez, Young Boys'a karşı sahaya çıkamayacak.



Transfer görüşmeleri yaptığı için ligdeki Hatayspor ve Konyaspor maçlarında oynamak istemeyen Wilfried Zaha'nın da yarınki karşılaşmada süre alması beklenmiyor. Üst solunum enfeksiyonu nedeniyle Konyaspor maçında oynayamayan sol bek Derrick Köhn'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.