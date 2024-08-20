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Young Boys-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? (Şampiyonlar Ligi play-off turu)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre ekiplerinden Young Boys ile kritik bir mücadeleye çıkacak. İlk maçta fişi çekmek ve tur kapısını aralamak isteyen Galatasaray, Young Boys karşısında deplasmanda kazanıp, taraftarı önünde oynayacağı rövanş maçı öncesinde saha avantajını eline almak istiyor. Peki, Young Boys-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?

Young Boys-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? (Şampiyonlar Ligi play-off turu) - 1

Young Boys ve Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında kozlarını paylaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak olan Galatasaray, İsviçre ekibi Young Boys'u eleyerek lig etabına adını yazdırmak istiyor. Kritik mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Young Boys-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

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Young Boys-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? (Şampiyonlar Ligi play-off turu) - 2

YOUNG BOYS-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 21 Ağustos Çarşamba günü İsviçre'nin Young Boys takımına konuk olacak.

Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda yapılacak maç, saat 22.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Young Boys-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? (Şampiyonlar Ligi play-off turu) - 3

KARŞILAŞMAYI ALMAN HAKEM YÖNETECEK

Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.

Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Christian Dingert ile yardımcısı Benjamin Cortus görev yapacak.

Young Boys-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? (Şampiyonlar Ligi play-off turu) - 4

RÖVANŞ MAÇI TARİHİ BELLİ OLDU

Trendyol Süper Lig'de geçen sezon 102 puan toplayarak rekor kıran sarı-kırmızılı takım, üst üste 2, toplamda da 24. kez şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray, ülke puanı gereği şampiyon olmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başladı.

İsviçre Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyonluk sevinci yaşayan Young Boys da "Devler Ligi"ne bu turda dahil oldu.

İki takım arasındaki rövanş müsabakası 27 Ağustos Salı günü İstanbul'da yapılacak. İki maç sonunca turu geçen takım adını 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.

Young Boys-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? (Şampiyonlar Ligi play-off turu) - 5

GALATASARAY'DA 2 EKSİK

Galatasaray'ın milli yıldızı Kaan Ayhan cezası, Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez ise sakatlığı nedeniyle yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Geçen sezonki Sparta Prag mücadelesinde kırmızı kart görerek 1 maç ceza verilen Kaan Ayhan da yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.

Ligin ilk haftasındaki Hatayspor maçının ardından yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edilen Sanchez, Young Boys'a karşı sahaya çıkamayacak.

Transfer görüşmeleri yaptığı için ligdeki Hatayspor ve Konyaspor maçlarında oynamak istemeyen Wilfried Zaha'nın da yarınki karşılaşmada süre alması beklenmiyor. Üst solunum enfeksiyonu nedeniyle Konyaspor maçında oynayamayan sol bek Derrick Köhn'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.

Young Boys-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? (Şampiyonlar Ligi play-off turu) - 6

OKAN BURUK 2 MAÇ CEZALI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys müsabakalarında yedek kulübesindeki yerini alamayacak.

Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nden elendiği Sparta Prag maçının ardından yaşananlardan dolayı UEFA Disiplin Kurulu, Okan Buruk'a 2 maç ceza verdi.

Tecrübeli teknik adam, Young Boys ile yapılacak 2 maçta da yedek kulübesi ve soyunma odasına giremeyecek.

Young Boys-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? (Şampiyonlar Ligi play-off turu) - 7

GALATASARAY'IN UEFA KADROSU

Sarı-kırmızılı kulübün Young Boys maçları için UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Günay Güvenç, Ahmet Şen, Davinson Sanchez, Leo Dubois, Derrick Köhn, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Kerem Demirbay, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi, Michy Batshuayi.

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