Young Boys-Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman?

UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından, Galatasaray-Young Boys Şampiyonlar Ligi play-off maçı gündem oldu. İki takımda Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tur için mücadele edecek. Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak olan Galatasaray, Young Boys'u deplasmanda yenerek tur için büyük avantaj kazanmak istiyor.