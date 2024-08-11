Young Boys-Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Şampiyonlar yolundan kura çekimine dahil olan Galatasaray, İsviçre temsilcisi Young Boys ile eşleşti. Bu gelişmenin ardından futbolseverlerin de konuya dair araştırmaları hız kazandı. Peki, Young Boys-Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman?
UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından, Galatasaray-Young Boys Şampiyonlar Ligi play-off maçı gündem oldu. İki takımda Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tur için mücadele edecek. Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak olan Galatasaray, Young Boys'u deplasmanda yenerek tur için büyük avantaj kazanmak istiyor.