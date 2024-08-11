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Young Boys-Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Şampiyonlar yolundan kura çekimine dahil olan Galatasaray, İsviçre temsilcisi Young Boys ile eşleşti. Bu gelişmenin ardından futbolseverlerin de konuya dair araştırmaları hız kazandı. Peki, Young Boys-Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman?

Young Boys-Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman? - 1

UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından, Galatasaray-Young Boys Şampiyonlar Ligi play-off maçı gündem oldu. İki takımda Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tur için mücadele edecek. Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak olan Galatasaray, Young Boys'u deplasmanda yenerek tur için büyük avantaj kazanmak istiyor.

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Young Boys-Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman? - 2

YOUNG BOYS-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys ile 21 Ağustos'ta karşı karşıya gelecek.

İsviçre Stadyumu'nda oynanacak olan maç saat 22.00'da başlayacak.

Young Boys-Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman? - 3

ŞAMPİYONLAR LİGİ EŞLEŞMELERİ

Play-off turu eşleşmeleri şöyle:

Young Boys (İsviçre)-Galatasaray

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Karabağ (Azerbaycan)/Ludogorets (Bulgarisran)

Midtjylland (Danimarka)/Ferencvaros (Macaristan)-Slovan Bratislava (Slovakya)/APOEL (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)

Jagiellonia (Polonya)/Bodo/Glimt (Norveç)-Kızılyıldız (Sırbistan)

Malmö (İsveç)/PAOK (Yunanistan)-Sparta Prag (Çekya)/FCSB (Romanya)

Fenerbahçe/Lille (Fransa)-Slavia Prag (Çekya)/Union Saint-Gilloise (Belçika)

Dinamo Kiev (Ukrayna)/Rangers (İskoçya)-Salzburg (Avusturya)/Twente (Hollanda)

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