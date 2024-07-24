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Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Faslı futbolcu Youssef En-Nesyri, İstanbul'a geldi.

Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe için İstanbul'da - 1

Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe için İstanbul'da. 

Özel uçakla İspanya'nın Sevilla kentinden Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen En-Nesyri'yi, sarı-lacivertli kulübün sportif direktörü Mario Branco karşıladı.

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Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe için İstanbul'da - 2

Ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen oyuncu, çıkışta kendisini bekleyen bir grup taraftarın yanına giderek imza verdi ve fotoğraf çektirdi. 

Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe için İstanbul'da - 3

Bu esnada taraftarlar, En-Nesyri'nin boynuna Fenerbahçe atkısı taktı.

Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe için İstanbul'da - 4

Faslı forvet, kendisini bekleyen araçla konaklayacağı otele hareket etti.

Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe için İstanbul'da - 5

Sarı-lacivertli kulüp, En-Nesyri'nin transferi için kulübü Sevilla ile görüşmelere başlandığını, oyuncunun sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a geleceğini duyurmuştu.

Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe için İstanbul'da - 6

İşte yıldız futbolcunun karşılanmasından diğer kareler...

Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe için İstanbul'da - 7
Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe için İstanbul'da - 8
Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe için İstanbul'da - 9
Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe için İstanbul'da - 10
Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe için İstanbul'da - 11
Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe için İstanbul'da - 12
Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe için İstanbul'da - 13
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