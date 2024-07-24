Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe için İstanbul'da. 

Ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen oyuncu, çıkışta kendisini bekleyen bir grup taraftarın yanına giderek imza verdi ve fotoğraf çektirdi.
Bu esnada taraftarlar, En-Nesyri'nin boynuna Fenerbahçe atkısı taktı.
Faslı forvet, kendisini bekleyen araçla konaklayacağı otele hareket etti.
Sarı-lacivertli kulüp, En-Nesyri'nin transferi için kulübü Sevilla ile görüşmelere başlandığını, oyuncunun sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a geleceğini duyurmuştu.
İşte yıldız futbolcunun karşılanmasından diğer kareler...