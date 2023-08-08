Yunan kaleci Andreas Gianniotis Kasımpaşa'da (2023 yaz sezonu biten transferler)
Kasımpaşa, Yunan kaleci Andreas Gianniotis'in transfer edildiğini duyurdu. İşte Süper Lig takımlarının 2023 yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı futbolcular...
ANDREAS GİANNİOTİS-KASIMPAŞA
Kasımpaşa, Yunan kaleci Andreas Gianniotis'in transfer edildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Andreas Gianniotis, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul’da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadeleri kullanıldı.
Yunan kaleci geçen sezon Atromitos Athen takımında forma giymişti.