Yunus Akgün transferini duyurdular: Galatasaray'ın hiç istemediği olay başına geldi
Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Avrupa basınının haberine göre Aston Villa ve Newcastle United, sarı - kırmızılı futbolcuyu transfer etmek için harekete geçti.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor deplasmanına çıkan Galatasaray, rakibini 5-1 mağlup etmiş ve en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde liderliğini sürdürmüştü.