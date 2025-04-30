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Yunus Akgün transferini duyurdular: Galatasaray'ın hiç istemediği olay başına geldi

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Avrupa basınının haberine göre Aston Villa ve Newcastle United, sarı - kırmızılı futbolcuyu transfer etmek için harekete geçti.

Yunus Akgün transferini duyurdular: Galatasaray'ın hiç istemediği olay başına geldi - 1

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor deplasmanına çıkan Galatasaray, rakibini 5-1 mağlup etmiş ve en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde liderliğini sürdürmüştü.

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Yunus Akgün transferini duyurdular: Galatasaray'ın hiç istemediği olay başına geldi - 2

Türkiye Kupası'nda da finale kalan ve sezonu çifte kupayla bitirme hedefi olan sarı - kırmızılılarda bu sezonun en çok dikkat çeken isimlerinden biri, ortaya koyduğu performansla beğeni toplayan Yunus Akgün olmuştu.

Yunus Akgün transferini duyurdular: Galatasaray'ın hiç istemediği olay başına geldi - 3

Teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alan milli futbolcu, Avrupa kulüplerinin de radarına girmiş durumda...

Yunus Akgün transferini duyurdular: Galatasaray'ın hiç istemediği olay başına geldi - 4

Inside Futbol'un haberine göre Premier Lig ekipleri Aston Villa ve Newcastle United, 24 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için harekete geçti.

Yunus Akgün transferini duyurdular: Galatasaray'ın hiç istemediği olay başına geldi - 5

İki kulübün, Yunus Akgün'ün sözleşmesinde bulunan 11 milyon euro'luk serbest kalma bedelini kullanarak oyuncuyu transfer etmek istediği belirtildi.

Yunus Akgün transferini duyurdular: Galatasaray'ın hiç istemediği olay başına geldi - 6

Galatasaray'ın ise başarılı futbolcuyla yeni sözleşme için masaya oturmayı ve serbest kalma bedelini kaldırmayı hedeflediği kaydedildi.

Yunus Akgün transferini duyurdular: Galatasaray'ın hiç istemediği olay başına geldi - 7

Hem Aston Villa hem de Newcastle kurmaylarının sezon sonunda Galatasaray Yönetimi'yle bir araya geleceği ve transferi tamamlamak için görüşeceği yazıldı.

Yunus Akgün transferini duyurdular: Galatasaray'ın hiç istemediği olay başına geldi - 8

Bu sezon Galatasaray formasıyla 40 maça çıkan Akgün, 12 gol - 10 asistlik bir performans sergiledi.

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