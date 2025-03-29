Yunus Akgün'den Beşiktaş'a olay gönderme: Tebrik ederim, farkı 25'e indirdiler
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıktı. Sarı - kırmızılılar uzun süre 10 kişi götürdüğü maçta rakibine 2-1 mağlup oldu. Galatasaraylı Yunus Akgün, maç sonunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabaka, siyah - beyazlıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Rafa Silva ve 66. dakikada Gedson Fernandes kaydetti. Galatasaray'ın tek sayısı ise 45. dakikada Lucas Torreira'dan geldi.