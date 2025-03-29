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Yunus Akgün'den Beşiktaş'a olay gönderme: Tebrik ederim, farkı 25'e indirdiler

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıktı. Sarı - kırmızılılar uzun süre 10 kişi götürdüğü maçta rakibine 2-1 mağlup oldu. Galatasaraylı Yunus Akgün, maç sonunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yunus Akgün'den Beşiktaş'a olay gönderme: Tebrik ederim, farkı 25'e indirdiler - 1

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabaka, siyah - beyazlıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Rafa Silva ve 66. dakikada Gedson Fernandes kaydetti. Galatasaray'ın tek sayısı ise 45. dakikada Lucas Torreira'dan geldi.

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Yunus Akgün'den Beşiktaş'a olay gönderme: Tebrik ederim, farkı 25'e indirdiler - 2

Galatasaray'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve ikinci yarıda yerini Dries Mertens'e bırakan Yunus Akgün, maç sonu flaş röportajda olay yaratan ifadeler kullandı. İşte Yunus Akgün'ün sözleri:

Yunus Akgün'den Beşiktaş'a olay gönderme: Tebrik ederim, farkı 25'e indirdiler - 3

"Aslında çok konuşulacak bir şey yok. Çok üzgünüz. Taraftarımızdan özür diliyoruz ama morallerini bozmasınlar. Kalan her maçı kazanacağız ve mayısta şampiyon olacağız. Beşiktaş'ı tebrik ederim Türkiye'nin en büyük takımlarını yendiler. 25 puan fark oldu yanılmıyorsam. Taraftarımız hiç merak etmesin. Bugün onları üzdük ama mayısta sevinen biz olacağız."

Yunus Akgün'den Beşiktaş'a olay gönderme: Tebrik ederim, farkı 25'e indirdiler - 4

Bu sözler sonrası beIN Sports yorumcusu Engin İpekoğlu, Akgün'ü eleştirdi. İpekoğlu, "Kendi taraftarına seslenirken, diğer takıma da hakaret etmeyeceksin! Derbi maçlarından sonra genç kardeşlerimizin dikkat etmesi gerekir. Beşiktaş takımı Galatasaray'a karşı kazandığı zaman sevinecek, kutlayacak." dedi.

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