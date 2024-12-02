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Yürekleri ağza getirmişti: Edoardo Bove yoğun bakımdan çıktı

Serie A'da Fiorentina ile Inter arasında oynanan mücadelenin 17. dakikasında yere yığılan Edoardo Bove yürekleri ağza getirdi. Her iki takım oyuncuları ve sağlık ekipleri İtalyan futbolcunun etrafında duvar olurken, 22 yaşındaki oyuncu futbolcuların gözyaşları eşliğinde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mücadele maçın hakemi tarafından tatil edildi. Fiorentina yaptığı açıklamada yoğun bakıma kaldırılan Bove'nin uyandırıldığını ve ekstübe edildiğini duyurdu. İtalyan oyuncu uyandıktan sonra ailesi, antrenörü ve takım arkadaşlarıyla konuştu.

Yürekleri ağza getirmişti: Edoardo Bove yoğun bakımdan çıktı - 1

Serie A'nın 14. haftasında Fiorentina sahasında Inter'i konuk etti.

Mücadelenin 17. dakikasında ev sahibi ekipte forma giyen Edoardo Bove yere yığıldı.

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Yürekleri ağza getirmişti: Edoardo Bove yoğun bakımdan çıktı - 2

İLK MÜDAHALE

Lautaro Martinez'in iptal edilen golüne ilişkin olası bir VAR kontrolünün incelenmesi için stadyumda oyun durdurulduğunda, 22 yaşındaki oyuncu kramponunu çıkarmak için eğilmiş gibi görünürken aniden yere yığıldı ve oyun durduruldu.

Her iki takım oyuncuları ve sağlık görevlileri orta saha oyuncusunun etrafında bir duvar oluştururken, ilk müdahale yapıldı.

Yürekleri ağza getirmişti: Edoardo Bove yoğun bakımdan çıktı - 3

MAÇ TATİL EDİLDİ

Bove, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından gözyaşları eşliğinde ambulansla hastaneye kaldırılırken, maç tatil edildi.

Yürekleri ağza getirmişti: Edoardo Bove yoğun bakımdan çıktı - 4

Sky Sport Italia, Bove'nin Floransa'daki Stadio Franchi yakınlarındaki Careggi Hastanesi'ne nakledildiğini ve yoğun bakıma kaldırıldığını bildirmişti.

Yürekleri ağza getirmişti: Edoardo Bove yoğun bakımdan çıktı - 5

KRİTİK 24 SAAT

Fiorentina ve Careggi Hastanesi’nden yapılan ortak yazılı açıklamada, "Fiorentina - Inter maçı sırasında bilincini kaybetmesi üzerine sahada müdahale edilen futbolcu Edoardo Bove, şu anda ilaçla sedasyon altında yoğun bakımda tedavi görmektedir. Fiorentina oyuncusu, hemodinamik açıdan stabil bir durumda acil servise ulaşmış ve yapılan ilk kardiyolojik ve nörolojik tetkiklerde, merkezi sinir sistemi ve kardiyo-respiratuar sistemle ilgili akut bir hasar olmadığı tespit edilmiştir. Edoardo Bove'nin durumu önümüzdeki 24 saat içinde yeniden değerlendirilecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

Yürekleri ağza getirmişti: Edoardo Bove yoğun bakımdan çıktı - 6

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

Fiorentina'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada Edoardo Bove'un uyandırılıp ekstübe edildiği kaydedildi.

Yoğun bakımdan çıkarılan Bove'un ailesi, antrenörü ve takım arkadaşlarıyla konuştuğu kaydedildi. 

Yürekleri ağza getirmişti: Edoardo Bove yoğun bakımdan çıktı - 7
Yürekleri ağza getirmişti: Edoardo Bove yoğun bakımdan çıktı - 8
Yürekleri ağza getirmişti: Edoardo Bove yoğun bakımdan çıktı - 9
Yürekleri ağza getirmişti: Edoardo Bove yoğun bakımdan çıktı - 10
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