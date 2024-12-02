Yürekleri ağza getirmişti: Edoardo Bove yoğun bakımdan çıktı
Serie A'da Fiorentina ile Inter arasında oynanan mücadelenin 17. dakikasında yere yığılan Edoardo Bove yürekleri ağza getirdi. Her iki takım oyuncuları ve sağlık ekipleri İtalyan futbolcunun etrafında duvar olurken, 22 yaşındaki oyuncu futbolcuların gözyaşları eşliğinde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mücadele maçın hakemi tarafından tatil edildi. Fiorentina yaptığı açıklamada yoğun bakıma kaldırılan Bove'nin uyandırıldığını ve ekstübe edildiğini duyurdu. İtalyan oyuncu uyandıktan sonra ailesi, antrenörü ve takım arkadaşlarıyla konuştu.
Serie A'nın 14. haftasında Fiorentina sahasında Inter'i konuk etti.
Mücadelenin 17. dakikasında ev sahibi ekipte forma giyen Edoardo Bove yere yığıldı.