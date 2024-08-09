Yusuf Dikeç'in atışı ikonikleşti! Sporcuların sevinç pozu oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran ve atış tarzıyla fenomen olan Yusuf Dikeç'in etkisi, farklı branşlarda spor sahalarına da yansıdı.

Tarzıyla dünya çapında ilgi gören milli sporcunun, lens, göz kapağı ve kulak koruması gibi yardımcı teçhizat kullanmadan bir eli cebinde atış tarzı, farklı branşlardaki sporcular için de sevinç gösterisi haline geldi; sporcular yaşadıkları sevinci, 'Yusuf Dikeç pozu'yla ifade etmeye başladı.