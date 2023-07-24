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Zaha transferinin perde arkası: Erden Timur nasıl ikna etti?

Galatasaray, Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer için uğraştığı Wilfred Zaha'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların, görüşmeye başladığını duyurduğu Fildişi sahilli futbolcu İstanbul'a geldi. Peki Wilfried Zaha transferinin perde arkasında neler yaşandı? Sarı-Kırmızılılar yıldız futbolcuyu nasıl ikna etti? İşte detaylar...

Zaha transferinin perde arkası: Erden Timur nasıl ikna etti? - 1

Fenerbahçe'nin uzun süre temaslarda bulunduğu Wilfried Zaha, sürpriz bir şekilde Galatasaray'a Transfer oldu. Wilfried Zaha dün akşam Galatasaray'a imza atmak üzere İstanbul'a geldi.

Wilfried Zaha transferi sadece ülke basınında değil uluslararası çapta da büyük ses getirdi. Galatasaray'ın Wilfried Zaha transferinin perde arkasında yaşananlar ise ortaya çıktı.

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Zaha transferinin perde arkası: Erden Timur nasıl ikna etti? - 2

ERDEN TİMUR, WILFRIED ZAHA'YA KULÜBÜN HEDEFLERİNDEN BAHSETTİ

Galatasaray, Wilfried Zaha ile ilk temasını 9 Temmuz'da kurdu. Başkan Vekili Erden Timur, Londra'da oyuncu ve ağabeyiyle görüşme gerçekleştirdi. Erden Timur görüşmede Galatasaray'ın hedeflerinden bahsetti.

Zaha transferinin perde arkası: Erden Timur nasıl ikna etti? - 3

Hürriyet'in haberine göre Erden Timur kadrodaki Fernando Muslera, Mauro Icardi, Lucas Torreira, Nicolo Zaniolo gibi yıldızları sayarak amaçlarının Avrupa'da kupa kaldırmak olduğunu oyuncuya iletti.

Zaha transferinin perde arkası: Erden Timur nasıl ikna etti? - 4

WILFRIED ZAHA'DAN ERDEN TIMUR'A CEVAP

Erden Timur'un Wilfried Zaha'ya "Sen de gel Avrupa şampiyonu olalım" dediği öne sürüldü. Yıldız futbolcunun ise Timur'a "Bugüne kadar hiç şampiyonluk ve kupa hedefi olan takımda forma giymedim. Hedefim artık o coşkuyu, o baskıyı hissetmek, şampiyonluk ve kupa heyecanını yaşayan bir takımda oynamak. Teklifinizi düşüneceğim." yanıtını verdiği kaydedildi.

Zaha transferinin perde arkası: Erden Timur nasıl ikna etti? - 5

FENERBAHÇE TEKLİF YÜKSELTTİ İDDİASI

Galatasaray'ın teması sonrası Fenerbahçe'nin teklifini yükseltip 8 milyon sterlin maaş ve 10 milyon sterlin imza ücreti önerdiği iddia edildi. Daha sonra oyuncunun ağabeyi ve menajeri Herve Saha'nın, Galatasaray ile iletişime geçerek görüşme talep ettiği vurgulandı.

Türkiye'ye gelen Wilfried Zaha'nın menajeriyle 3 gündür süren görüşmeler neticesinde Galatasaray transfere noktayı koydu.

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