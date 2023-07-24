Zaha transferinin perde arkası: Erden Timur nasıl ikna etti?

WILFRIED ZAHA'DAN ERDEN TIMUR'A CEVAP

Erden Timur'un Wilfried Zaha'ya "Sen de gel Avrupa şampiyonu olalım" dediği öne sürüldü. Yıldız futbolcunun ise Timur'a "Bugüne kadar hiç şampiyonluk ve kupa hedefi olan takımda forma giymedim. Hedefim artık o coşkuyu, o baskıyı hissetmek, şampiyonluk ve kupa heyecanını yaşayan bir takımda oynamak. Teklifinizi düşüneceğim." yanıtını verdiği kaydedildi.