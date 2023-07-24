Zaha transferinin perde arkası: Erden Timur nasıl ikna etti?
Galatasaray, Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer için uğraştığı Wilfred Zaha'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların, görüşmeye başladığını duyurduğu Fildişi sahilli futbolcu İstanbul'a geldi. Peki Wilfried Zaha transferinin perde arkasında neler yaşandı? Sarı-Kırmızılılar yıldız futbolcuyu nasıl ikna etti? İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin uzun süre temaslarda bulunduğu Wilfried Zaha, sürpriz bir şekilde Galatasaray'a Transfer oldu. Wilfried Zaha dün akşam Galatasaray'a imza atmak üzere İstanbul'a geldi.
Wilfried Zaha transferi sadece ülke basınında değil uluslararası çapta da büyük ses getirdi. Galatasaray'ın Wilfried Zaha transferinin perde arkasında yaşananlar ise ortaya çıktı.