Zalgiris Kaunas-Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes yarın deplasmanda Litvanya ekiplerinden Zalgiris Kaunas ile mücadele edecek. Son haftalarda Euroleague'deki çıkışını sürdürmek isteyen Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'ı yenerek puan durumunda yükselmek istiyor. Peki, Zalgiris Kaunas-Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?