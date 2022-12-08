Zalgiris Kaunas-Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes yarın deplasmanda Litvanya ekiplerinden Zalgiris Kaunas ile mücadele edecek. Son haftalarda Euroleague'deki çıkışını sürdürmek isteyen Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'ı yenerek puan durumunda yükselmek istiyor. Peki, Zalgiris Kaunas-Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında yarın deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımıyla karşı karşıya gelecek. Zalgirio Arena'da yapılacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.
Mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Anadolu Efes, son dört maçını kazanarak iyi bir çıkış yakaladı.
Lacivert-beyazlı ekip, geride kalan 11 maçta yaşadığı 6 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 6. sırada bulunuyor.
Ev sahibi Zalgiris Kaunas ise aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısıyla 8. sırada yer alıyor.
Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 779. maçını yapacak.
Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 778 karşılaşmada 444 galibiyet ve 334 yenilgi yaşadı.
Avrupa Ligi'nde ise 531. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, organizasyonda daha önceki 530 mücadelenin 287'sini kazandı, 243'ünden mağlubiyetle ayrıldı.