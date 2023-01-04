Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi ilk yarının son haftasında Fenerbahçe deplasmanda Zalgiris Kaunas'a konuk olacak. Litvanya ekibi Zalgiris deplasmanından galibiyetle ayrılmak isteyen Fenerbahçe Beko, yeniden lider olmak için mücadele verecek. Peki, Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 17'nci ve ilk devrenin son haftasında Fenerbahçe Beko, yarın deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımıyla karşılaşacak. Zalgirio Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.
Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Son 4 maçını kaybettiği Avrupa Ligi'nde 10 galibiyet, 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, beşinci sırada yer alıyor.
Ligde oynadığı karşılaşmalardan 8 galibiyet ve 8 mağlubiyetle ayrılan Zalgiris Kaunas ise 9. sırada bulunuyor.