Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi ilk yarının son haftasında Fenerbahçe deplasmanda Zalgiris Kaunas'a konuk olacak. Litvanya ekibi Zalgiris deplasmanından galibiyetle ayrılmak isteyen Fenerbahçe Beko, yeniden lider olmak için mücadele verecek. Peki, Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?