Zamana oynayan kalecilere kötü haber: Rakip takım köşe vuruşu kazanacak!
Futbol kanun koyucuları, kalecilerin topu sekiz saniyeden fazla tutmasını yasaklayan bir sistemi test ediyor. Premier Lig 2'de denenen kurala göre, ihlal durumunda rakip takım korner vuruşu kazanacak. Öte yandan ilk sonuçların olumlu olduğu ve kuralın yaygınlaşmasının beklendiği kaydedildi.
RAKİP KÖŞE VURUŞU KAZANACAK
Kalecilerin zamana oynamasına engel olacak yeni bir sistem futbol kanun koyucuları tarafından değerlendiriliyor.
Premier Lig 2'de test edilen değişiklik önerisine göre, kalecilerin topu sekiz saniyeden fazla tutmasına izin verilmeyecek ve tuttukları takdirde rakip takım köşe vuruşu kazanacak.