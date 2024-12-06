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Zamana oynayan kalecilere kötü haber: Rakip takım köşe vuruşu kazanacak!

Futbol kanun koyucuları, kalecilerin topu sekiz saniyeden fazla tutmasını yasaklayan bir sistemi test ediyor. Premier Lig 2'de denenen kurala göre, ihlal durumunda rakip takım korner vuruşu kazanacak. Öte yandan ilk sonuçların olumlu olduğu ve kuralın yaygınlaşmasının beklendiği kaydedildi.

Zamana oynayan kalecilere kötü haber: Rakip takım köşe vuruşu kazanacak! - 1

RAKİP KÖŞE VURUŞU KAZANACAK

Kalecilerin zamana oynamasına engel olacak yeni bir sistem futbol kanun koyucuları tarafından değerlendiriliyor.

Premier Lig 2'de test edilen değişiklik önerisine göre, kalecilerin topu sekiz saniyeden fazla tutmasına izin verilmeyecek ve tuttukları takdirde rakip takım köşe vuruşu kazanacak.

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Zamana oynayan kalecilere kötü haber: Rakip takım köşe vuruşu kazanacak! - 2

Şu anda bir kalecinin topu elleriyle altı saniyeden fazla kontrol etmesi endirekt serbest vuruş verilerek cezalandırılmaktadır.

Ancak Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'na göre bu kural, endirekt serbest vuruşu yönetmenin zorluğu ya da çok büyük bir avantaj gibi görünmesi nedeniyle 'hakemler tarafından nadiren uygulanıyor.

Malta'da kalecilerin topu 796 kez tuttuğu ve hiçbirinde sekiz saniyeyi geçmediği mevcut denemelerin başarılı olmasının ardından kural değişikliği genişletilecek.

Zamana oynayan kalecilere kötü haber: Rakip takım köşe vuruşu kazanacak! - 3

Şimdi İtalya'nın 20 yaş altı liginde de benzer bir uygulama yapılacak ancak korner yerine taç atışı verilecek.

Buradaki denemenin de başarılı olması halinde, oyunun daha üst seviyelerinde değişiklikler yapılabilir.

Şu anda deneme sadece en üst iki yerel seviyedeki takımları ya da üst düzey 'A' uluslararası takımları içermeyen müsabakalarda uygulanıyor.

Zamana oynayan kalecilere kötü haber: Rakip takım köşe vuruşu kazanacak! - 4

"KALECİLERİ HIZLANDIRDI"

Times'ın haberine göre, İrlanda Futbol Federasyonu İcra Kurulu Başkanı ve IFAB yönetim kurulu üyesi Patrick Nelson, "Şu ana kadar elde edilen veriler çok ama çok ilginç; şu ana kadar yapılan iki denemede kalecinin topu çok uzun süre tutması halinde hakem korner kararı verdi ve korner verilen örneklerde kalecilerin zamana oynaması neredeyse yok denecek kadar az, bu da bize caydırıcılığın tam da bu noktada olmasını istediğimiz şey olduğunu ve kalecilerin topu bırakmasını ve oyuna geri getirmesini hızlandırdığını gösteriyor." diye konuştu.

Zamana oynayan kalecilere kötü haber: Rakip takım köşe vuruşu kazanacak! - 5
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