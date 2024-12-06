Zamana oynayan kalecilere kötü haber: Rakip takım köşe vuruşu kazanacak!

Şu anda bir kalecinin topu elleriyle altı saniyeden fazla kontrol etmesi endirekt serbest vuruş verilerek cezalandırılmaktadır.

Ancak Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'na göre bu kural, endirekt serbest vuruşu yönetmenin zorluğu ya da çok büyük bir avantaj gibi görünmesi nedeniyle 'hakemler tarafından nadiren uygulanıyor.

Malta'da kalecilerin topu 796 kez tuttuğu ve hiçbirinde sekiz saniyeyi geçmediği mevcut denemelerin başarılı olmasının ardından kural değişikliği genişletilecek.