Zenit-Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de yeni sezon öncesi takımlarının hazırlık maçlarını izlemek isteyen Fenerbahçeli futbolseverler, yeni transferlerde Edin Dzeko ve Ryan Kent'in göstereceği performansı merak ediyor. Peki, Zenit-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?