Zenit-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe, Süper Lig 2023-24 sezonu öncesinde ilk hazırlık maçına Zenit karşısında çıkacak. Geçtiğimiz sezonun Süper Lig ikinci olan Fenerbahçe yeni sezonda da şampiyonluk için hazırlık çalışmalarına başladı. İsmail Kartal yönetiminde ilk maçına çıkacak olan Fenerbahçe, Zenit karşısında güven veren bir futbol sergilemek istiyor. Peki, Zenit-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Zenit-Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de yeni sezon öncesi takımlarının hazırlık maçlarını izlemek isteyen Fenerbahçeli futbolseverler, yeni transferlerde Edin Dzeko ve Ryan Kent'in göstereceği performansı merak ediyor. Peki, Zenit-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?