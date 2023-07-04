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Zenit-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Süper Lig 2023-24 sezonu öncesinde ilk hazırlık maçına Zenit karşısında çıkacak. Geçtiğimiz sezonun Süper Lig ikinci olan Fenerbahçe yeni sezonda da şampiyonluk için hazırlık çalışmalarına başladı. İsmail Kartal yönetiminde ilk maçına çıkacak olan Fenerbahçe, Zenit karşısında güven veren bir futbol sergilemek istiyor. Peki, Zenit-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Zenit-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Zenit-Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de yeni sezon öncesi takımlarının hazırlık maçlarını izlemek isteyen Fenerbahçeli futbolseverler, yeni transferlerde Edin Dzeko ve Ryan Kent'in göstereceği performansı merak ediyor. Peki, Zenit-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Zenit-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

ZENİT-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında 9 Temmuz Pazar günü Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit ile karşılaşacak.

Rusya'da oynanacak olan Zenit-Fenerbahçe maçı saat 19.30'da başlayacak.

Mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Zenit-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

RUSYA'DA 3 HAZIRLIK MAÇI OYNAYACAK

8 Temmuz’a kadar çalışmalarını İstanbul’da sürdürecek olan sarı lacivertliler 9-15 Temmuz tarihleri arasında Rusya’nın St Petersburg şehrinde Pari Premier Cup Turnuvasına katılacak.

Zenit-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇLARI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin turnuvadaki maç programı şöyle:

9 Temmuz
19.30 Zenit - Fenerbahçe

12 Temmuz
19.30 Fenerbahçe - Kızılyıldız

15 Temmuz
14.00 Neftchi PFK - Fenerbahçe

15 Temmuz tarihinde oynayacağı son karşılaşmanın ardından İstanbul’a dönecek olan sarı lacivertli ekip, çalışmalarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sürdürmeye devam edecek.

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