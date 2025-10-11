Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçları ne zaman, saat kaçta? TFF ZTK fikstürü
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta heyecanı başlıyor. 2. turu başarı ile geçen 39 takım ile Süper Lig ile 1. Lig'den dahil olan ekiplerle 3. hafta maçları gerçekleşecek. Taraftarlar fikstürü takip ediyor. ZTK 3. hafta kura çekimi 26 Eylül'de yapıldı ve eşleşmeler netleşti. TFF karşılaşmalara dair detayları paylaştı. İşte, Türkiye Kupası yeni hafta maç takvimi...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kura çekimi ardından Türkiye Kupası 3. eleme turu karşılaşmalarına dair detayları yayımladı. Bu turda toplam 56 takım mücadele verecek. 28 takımın seri başı olduğu eşleşmelerde küçük numarayı çeken takımlar ev sahibi oluyor. 3. eleme turu maçları tek maç eleme usulüne göre gerçekleşecek. Peki, ZTK 3. tur maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?