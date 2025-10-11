Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçları ne zaman, saat kaçta? TFF ZTK fikstürü

2025-2026 ZTK sezonu toplam 155 takımın katılımı ile başladı. Turnuvada 11 maç haftası yaşanacak.



Grup aşaması 8 takımlı 3 grupta oynanacak. Gruplara katılacak 24 takım 6'lı 4 torbaya bölünecek ve çekilecek kura ile her torbadan 2'şer takımın katılımıyla gruplar oluşacak. Grup aşamasında her takım her torbadan 1 takımla olmak üzere toplam 4 maça çıkacak. Bu müsabakaların 2'si iç sahada, 2'si deplasmanda oynanacak.



Grup müsabakaları ardından, gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü, toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalde grup birincileri ile en iyi grup ikincisi seri başı olarak yer alacak ve müsabakalar seri başı takımların sahalarında oynanacak. Yapılacak olan kura çekimi sonucunda yarı final eşleşmeleri ve ev sahibi takımlar belirlenecek.