Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçları ne zaman, saat kaçta? TFF ZTK fikstürü

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta heyecanı başlıyor. 2. turu başarı ile geçen 39 takım ile Süper Lig ile 1. Lig'den dahil olan ekiplerle 3. hafta maçları gerçekleşecek. Taraftarlar fikstürü takip ediyor. ZTK 3. hafta kura çekimi 26 Eylül'de yapıldı ve eşleşmeler netleşti. TFF karşılaşmalara dair detayları paylaştı. İşte, Türkiye Kupası yeni hafta maç takvimi...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kura çekimi ardından Türkiye Kupası 3. eleme turu karşılaşmalarına dair detayları yayımladı. Bu turda toplam 56 takım mücadele verecek. 28 takımın seri başı olduğu eşleşmelerde küçük numarayı çeken takımlar ev sahibi oluyor. 3. eleme turu maçları tek maç eleme usulüne göre gerçekleşecek. Peki, ZTK 3. tur maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ZTK 3. ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maçları 28-29-30 Ekim günlerinde gerçekleştirilecek. İşte, eşleşmeler:

TÜMOSAN Konyaspor-12 Bingölspor

Esenler Erokspor-Ağrı 1970 SK

Orduspor 1967-Merkür Jet Erbaaspor

Fatsa Belediyespor-İmaj Altyapı Vanspor FK

Beykoz Anadoluspor-Yalova FK 77

Astor Enerji Çankaya SK-KCT 1461 Trabzon FK

Kepezspor-Özbelsan Sivasspor

Erciyes 38 Futbol SK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

Arca Çorum FK-Kütahyaspor

Kahramanmaraşspor-Eminevim Ümraniyespor

52 Orduspor FK-SMS Grup Sarıyer

Bursa Yıldırımspor-Corendon Alanyaspor

Zonguldakspor FK-Sipay Bodrum FK

Hesap.com Antalyaspor-Bursaspor

Karacabey Belediyespor-Malatya Yeşilyurt SK

Muşspor-Menemen FK

Silifke Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler

Zecorner Kayserispor-Niğde Belediyesispor

1926 Bulancakspor-Alagöz Holding Iğdır FK

Atko Grup Pendikspor-Çorluspor 1947

Karaköprü Belediyespor-Çaykur Rizespor

Gaziantep FK-Karabük İdmanyurdu

Dersimspor-Fethiyespor

Sakaryaspor-Sultan Su İnegölspor

Aliağa Futbol-Serikspor

Isbaş Isparta 32 SK-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri

Manisa FK-Muğlaspor

Kahta 02-Kasımpaşa

TÜRKİYE KUPASI 2025-2026 TAKVİMİ

Kupa'da eleme turu aşaması 2-3-4 Eylül günlerindeki maçlarla başlamıştı. 4. eleme turu karşılaşmaları 2-3-4 Aralık tarihlerinde yapılacak ve grup aşamasına geçilecek.

1. grup maçları: 23-24-25 Aralık 2025
2. grup maçları: 13-14-15 Ocak 2026
3. grup maçları: 3-4-5 Şubat 2026
4. grup maçları: 3-4-5 Mart 2026

2025-2026 ZTK sezonu toplam 155 takımın katılımı ile başladı. Turnuvada 11 maç haftası yaşanacak.

Grup aşaması 8 takımlı 3 grupta oynanacak. Gruplara katılacak 24 takım 6'lı 4 torbaya bölünecek ve çekilecek kura ile her torbadan 2'şer takımın katılımıyla gruplar oluşacak. Grup aşamasında her takım her torbadan 1 takımla olmak üzere toplam 4 maça çıkacak. Bu müsabakaların 2'si iç sahada, 2'si deplasmanda oynanacak.

Grup müsabakaları ardından, gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü, toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalde grup birincileri ile en iyi grup ikincisi seri başı olarak yer alacak ve müsabakalar seri başı takımların sahalarında oynanacak. Yapılacak olan kura çekimi sonucunda yarı final eşleşmeleri ve ev sahibi takımlar belirlenecek.

